黄淑蔓年廿八开骚送「碌柚叶」应节 获粉丝好友惊喜应援泪洒现场

「寰亚𡥧女」黄淑蔓（Feanna）出道11年，终于迎来人生首个个人音乐会「黄淑蔓 《growth》 Music Live」，日前于西九文化区自由空间「大盒」举行，全场爆满。适逢开骚日是农历年廿八，歌迷入场均获得Feanna送出「碌柚叶」应节。

黄淑蔓获好友家人拉队支持

Feanna的「第一次」，除了家人拉队支持，好友陈健安、Nowhere Boys主音Van和结他手Ken、陈心瑶导演、Feanna新碟《growth》创作总监Tsz、新歌《喵！》创作班底Oscar、简力恒和Hayley Sit、《I am All Alone》填词人姜柠乐、《未至于》MV男主角Boris、《梗颈四》MV男主角Scott、ANSONBEAN、江博熙、杨煜谦、成基哲 、Winka@COLLAR、LollyTalk的阿蛋和Sennie、晚安莉莉、曾傲棐、张天颖、Timo、马天佑、顾定轩、林子峰，以及早前因左脚半月板撕裂入院接受手术的梁钊峰亦撑著拐杖捧场。

Feanna望金像奖再见

Feanna以《猜猜我是谁？》为音乐会揭开序幕，今次歌单除了她的作品，还演唱林忆莲、陈奕迅、方大同和薛凯琪等前辈的作品和不少外语歌，更以结他自弹自唱Avril Lavigne的《Girlfriend》。当她演新歌《喵！》时，全场高举猫形手幅，事前她并不知情，所以非常惊喜。

期间Feanna演唱电影《再见UFO》主题曲《华富一号》，她说：「大家都知我系因为11年前唱《差一点我们会飞》，得到香港电影金像奖『最佳原创电影歌曲』而入行，事隔11年，今年我又再次入围金像奖『最佳原创电影歌曲』啦！呢首歌系我七年前录，我仲未去英国读书、18岁嘅时候录，希望大家多多支持，我哋金像奖见！」

音乐会压轴歌是2015年电影《哪一天我们会飞》主题曲《差一点我们会飞》，，电影导演陈心瑶亦于座上，他与全场歌迷一同高举写上「We grow with you」手幅，Feanna感动眼湿湿。歌迷完骚不散场大叫encore，她再次出场演唱《I am All Alone》，为音乐会画上完美句号。

黄淑蔓买结他继续学

完骚后Feanna情绪仍然高涨，感恩粉丝的支持。音乐会上，Feanna结他自弹自唱，事前请教Ken@Nowhere Boys等前辈，她说：「嚟紧我会自己买一支结他，因为大家几喜欢我弹电结他，咁就继续学落去，将来可以出多啲band sound嘅歌。其实我仲有好多嘢想试，例如跳唱、Rap。」Feanna坦言台上见到歌迷挥动手幅时好感动，但为了保持靓妆和要继续唱歌而强忍眼泪。她扬言骚后兴奋到农历新年都不愿放假，想继续唱歌表演。