苏慧伦与萧景鸿后台分享「父母经」 白安首挑战唱Rap 孖蔡旻佑演绎《骑士精神》送祝福

苏慧伦、白安、萧景鸿（阿弟）早前受邀参与《2026超级巨星红白艺能大赏》演出，与观众一同迎新年，三人各自带来令人惊艳的舞台与限定合作，为活动添亮点。迎接马年到来，他们也祝福大家新的一年「马上平安、马上顺利、马上成功」。

苏慧伦赞阿弟是孝顺的爸爸

「影歌双栖实力女神」苏慧伦霸气登场，率领16位舞者带来表演，气势磅礴的手型舞搭配重新编曲的《929》，瞬间点燃全场气氛。紧接着，她以摇滚编曲唱响经典《黄色月亮》，为舞台掀起另一波高潮。而在后台，苏慧伦也与许久未见的好友们开心寒暄。拍照时她手比著「YA」，却突然和一旁的阿弟聊起「父母经」，直呼孩子们放寒假在家真的忙翻天，阿弟则笑说：「我们家三个！还要陪女儿去拍戏，当她的助理。」让苏慧伦忍不住大赞他是「孝顺的爸爸」。

白安与蔡旻佑为歌曲加入马匹奔腾声

「创作才女」白安此次特别与蔡旻佑惊喜合作，白安演唱《我把你留在去年》，希望大家把不愉快的都留在过去，迎接崭新的一年。随后白安搭配蔡旻佑的现场小提琴演出，两人重新诠释蔡依林的经典歌曲《骑士精神》，这次也是白安首次挑战演唱Rap，她更直言未来应该很难再唱到Rap歌，这次可说是限定版演出！而因应马年将至，两人在间奏巧妙加入马匹奔腾声音，蔡旻佑笑说：「希望大家都骑上有『骑士精神』的马，马年都能很有精神、很勇敢，一起策马奔腾！」

阿弟唱闽南歌深入人心

阿弟所属团体Energy于2024年强势复出，是次登台他演唱职人戏剧《宝岛西米乐》的台语片头曲《太阳》及片尾曲《一句话一封信》，展现阿弟成熟稳重的演唱层次。阿弟在Energy担任主唱并展现超实力派的唱跳实力，这次在戏剧主题曲以成熟温暖的闽南语嗓音深入人心。除此之外，他更在戏剧上有相当优秀的表现，果真是能唱能跳又能演的三栖艺人！



苏慧伦今年将推出全新戏剧作品《欠妳的那场婚礼》，邀请观众一同找回爱的初衷；白安将于3月7日在高雄举办《路边野餐》新专辑巡回演唱会最终场。阿弟近期与丁当携手举办【可以是朋友，现在是战友】〈可以是朋友〉歌唱大赛。