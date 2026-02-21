Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古淖文穿梭港澳花车汇演 劲歌热舞送祝福兼任葡文司仪

影视圈
古淖文（German）马年开始便过得好充实，穿梭香港及澳门参与每年一度的花车巡游表演。多才多艺的German，更要担任澳门花车汇演的葡文司仪。

古淖文与陈奂仁表演感受新鲜

German提及今年是第一次参与香港的「新春国际汇演之夜」的表演，与陈奂仁及一众TVB选秀歌手一起表演感受新鲜。作为土生葡人的German一口流利葡语，为澳门新年花车汇演担任大会的葡文司仪，与林盛斌（Bob）及宋宛颖一同于澳门主持花车巡游的开幕式。劲歌热舞的German表演完两首快歌后，又赶上台做回司仪的角色。三位司仪在台上轻松跟著花车音乐跳舞，期间Bob打趣叫German要像表演人仕般穿得金光闪闪和大家拜年，穿上珍珠色唐装的German笑著回应：「我今日已经着得好金光闪闪。」

