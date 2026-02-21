朴娜莱现身警局接受调查 就事件公开道歉作90度鞠躬 网民狠批淡定自信表现诡异

韩国谐星朴娜莱昨日（20日）现身首尔江南警察厅，就虐待经理人及非法医疗指控，接受警方第一轮调查。最终被警方查问了7小时40分钟后离开警局，表现镇定地接受传媒访问。

朴娜莱对记者提问表现镇定

朴娜莱昨午3点左右到达警局，应警方传召就涉嫌特殊伤害、散布虚假事实名誉毁损及违反医疗法等罪名，接受警方调查。朴娜莱原定于12日受查，但她以健康因素为由请求延期，最终延后8天才现身。而其前经理人早于去年12月已提出诉讼，至今已事隔约2个月。经过近8小时的调查后，朴娜莱于昨晚10点40分左右步出警局，她虽然脸露疲惫，但面对传媒连珠炮发的提问仍表现平静镇定。当被问及「你今天在侦讯中透露了甚么？」，她回答说：「我真诚地、如实地回答了调查人员的问题。」记者问到「你是否承认管理层滥用职权的指控？」，她即坚定地说：「我相信随着调查的深入，真相终会水落石出。」朴娜莱更就争议事件作公开道歉：「再次为我的个人问题引起大家的担忧而道歉。」但对于有否将其母及前男友登记为公司员工并支付他们工资，以及有关非法用药的提问，她都未有回答。最后她步向接送她的车辆，并对记者说：「请大家一路小心，虽然很晚了，但祝大家新年快乐。」随后便乘车离开现场。

跟李阵郁、G-Dragon受查反应有得挥

韩媒指朴娜莱这次表现出奇冷静，并以她去年在YouTube频道上作出声明的视频作对比，指她当时表情绷紧、并且未有就争议作出道歉。但昨日她却低头作90度鞠躬，向公众道歉，面对记者的犀利提问亦面带微笑作答。亦有报道指她的镇定态度，跟李阵郁于2016年涉性侵受查，以及G-Dragon于2023年涉吸毒受查时的自信镇定有得挥。但网民们就狠批她表现诡异，纷纷批评道「她怎么笑得这样轻松自信？」、「她好像很享受这种场面」、「她在笑甚么？」