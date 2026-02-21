七师傅亲建沙佛塔为香港祈福 拆解姜涛AL马年路向 授保住饭碗锦囊丨独家

玄学家七师傅（七仙羽）趁新春期间亲赴沙滩，于摄氏12度低温下建造七座沙佛塔，并涉水祈求龙王减灾，为港人祈福。对于市道不景，不少打工仔担心失业，她「醒」大家保住饭碗锦囊。谈到圈中艺人运势，她指姜涛命格火旺不宜驾驶，更不建议离开ViuTV；卢瀚霆（AL）则因名字带水，今年运势持续旺盛，可以随心而行。采访：娱乐组

七师傅在寒冷天气下涉水供花跳舞，为香港祈福消灾。她表示，去年灾情严重的日本及韩国，因位处东北文昌位，今年运势将回稳，有利地位及名利，港人外游可优先选择这两个地方。相反，南面国家包括印尼、尼泊尔、菲律宾、泰国等地，会出现大量天灾人祸，尤其需要警惕空难及铁路意外。她强调，今年趋吉避凶最重要是「向北走」，呼吁港人多返内地消费玩乐，避开南方危机。

谈到经济前景，七师傅指今年楼市只会牛皮上落，不会大升，形容为「最后一道逃生门」。股市方面则会先大跌后反弹，人工智能（AI）及人形机械人板块值得留意。她特别看好黄金，预测打仗及美国减息将持续推升金价，更自揭由万多元开始积蓄买金，至今保险箱已储下不少，建议大众动用5至10%资产购入实金保值，其余保留现金应急。

七师傅劝打工仔宜少言多做事

不少打工仔面对失业难关，七师傅力劝要面对现实：「要面对现实唔好嫌人工低，最重要唔好怕蚀底，降低少少都会揾到嘢做，挨过难关先算。至于仍然有份工嘅，宜少说话多做事，因为九运火比较多，讲嘢太多好容易产生争拗不和，沉默系上策，咁样金水自然多，人缘会更好，是非减少，福报自然增大。」七师傅提议多善积德，更以自身为例，去年出钱出力帮张致恒超过六位数字：「知道佢要养妻活儿处境。」七师傅呼吁大家要学会包容及原谅别人，多行善积德，因为每个人都会有错有阴暗一面。

姜涛不宜离巢ViuTV

谈到圈中艺人运程，七师傅指今年名字带东、北字及有水部首的艺人特别旺，陈晓东、姜涛均属当旺之例。对于姜涛价值60万的战车落地仅3个月即撞花要入厂，七师傅直指对方命格火重，根本不适宜驾驶，反而适合聘请司机。她认为姜涛收入丰厚完全能够负担，加上已成为大明星，有私人司机出入会方便得多：「就算开电单车都唔好，因为佢呼吸系统麻麻容易敏感，名利大可能健康唔好，唔够瞓压力大，呢啲有得自有失。」盛传姜涛转会，七师傅斩钉截铁不建议他离开ViuTV：「咁红就唔使走围走，始终ViuTV一手捧红佢，成功一定有原因，合作咁耐会有默契，冇必要转会，最怕畀人话佢冇良心。」不过她认为姜涛可以尝试其他唱片公司，开拓音乐路向。

欣宜随时复出都红

至于卢瀚霆（AL），七师傅指其名字同样带水部：「今年佢都会持续好旺，可以想点就点做自己，唔使理人批评及避忌。」她建议多接近正能量的人，远离是是非非：「姜涛好有使命感，AL好勤力成日练跳舞，佢哋好有正能量，所以多FANS。」另外，她坦言十分挂念神隐多时的郑欣宜，大赞对方既勤力又优秀：「几时出返嚟都红，我好期待佢重出江湖。」