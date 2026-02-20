Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗家英唐僧经典造型重现人前 北上景区沙哑声线唱《Only You》显疲态 四度抗癌独力承担医药费

更新时间：22:00 2026-02-20 HKT
发布时间：22:00 2026-02-20 HKT

现年79岁的罗家英，除了是粤剧大老倌外，更拍过不少电影作品，而且不时以诙谐绿叶角色登场，完全无偶像包袱，他多次跟周星驰合作，最为人熟悉的是《国产凌凌漆》的达闻西及《西游记大结局之仙履奇缘》演出唐僧，片中他的神曲《Only You》，至今仍是观众的集体回忆。在新春佳节，罗家英并无休息，而是去了内地景区演出唐僧，当然要唱他的首本名曲，但由于要不断唱歌及跟粉丝互动，罗家英声音难免变得沙哑，满脸倦容。

罗家英内地景区被集邮

近年内地景区，兴起由香港艺人重演昔日的影视角色，江华近日在景区内扮演《九五至尊》的雍正皇帝，李国麟演出《天龙八部》的鸠摩智，而景区内最受欢迎的角色，却是罗家英在周星驰电影《西游记大结局之仙履奇缘》演出唐僧，一直有价有市，而在新春佳节艺人演出特别抢手，罗家英近日就在景区被野生捕获，他正正是演出唐僧。

罗家英扮唐僧一脸疲倦

罗家英在农历年与汪明荃在西贡豪宅举行派对后开工，昨日小红书上流传罗家英在佛山演出唐僧的短片，他穿上那身标志性的红色袈裟，戴上佛帽，手上却是拿著扇子，罗家英先跟现场粉丝拜年，跟著是熟悉的音乐响起，他开始高歌电影改编的特别版《Only You》「Only you can take me取西经」，虽然现场气氛热烈，罗家英亦十分投入，但毕竟他年事已高，不止一脸倦容，而且歌声亦渐渐变得沙哑。

罗家英靠积蓄支付癌症医药费

罗家英于2009年跟汪明荃结束20年爱情长跑，在美国拉斯维加斯注册结婚，结婚多年依然十分恩爱，早前播出由汪明荃主持的TVB旅游节目《带阿姐看世界》，二人就寓工作于拍拖，以「夫妻档」组合甜游不丹。罗家英曾在接受访问时透露自己第四度患癌，而且没有买保险，每次治疗及做手术，均是靠积蓄支付医药费，加上要注射女性荷尔蒙压制癌细胞，身体变弱，容易疲倦， 罗家英现时在内地演出，赚取生活费及医病费用。

