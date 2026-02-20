何沛珈求得上签凡事「逢凶化吉」 想拍古装剧做侠女

「东张女神」何沛珈（Roxanne）与「星三代」阮浩棕被《东周刊》报道因为TVB厉行「禁爱令」而分手，早前何沛珈大方承认回复单身，专注工作。马年来临，何沛珈专诚到香火鼎盛的上环文武庙求事业签问及新一年事业运程，祈求发展顺利。

撰文︰邝芷莹、摄影：罗安强；何沛珈发型︰Hugo Poon（PRIVATE i）、化妆︰Stephen Lau、造型︰loklammm_；场地︰上环文武庙

何沛珈访文武庙

踏入马年，何沛珈特意前往深受大量信众参拜香火鼎盛的文武庙，为马年祈福及求支事业签，最后她求得第七十四签（上吉），签文为「崔巍崔魏复崔巍 履险如夷去复来 身似菩提心似镜 长安一道放春回」──解签师傅指此签对于何沛珈事业方面，名与利连而亨，即是好快名成利就，终必成；他说：「呢支签嚟讲，你即管放心去做，做乜都得，做边行都可以称心如意，机会亦非常多。」适逢属鼠的何沛珈今年马年「冲太岁」，师傅指可能遇上阻滞，提醒她立春后「摄太岁」化解。当何沛珈听完师傅解签后，坦言最开心是「逢凶化吉」，因为从事娱乐圈这一行不会一帆风顺，即使好顺利也会有点担心，笑说：「佢话无论遇到困难都好，有低潮都会好快起得返身。」

何沛珈来到上环文武庙求事业签。

她求得第七十四签（上吉）。

为新一年运程诚心求签。

对于解签师博之言，何沛珈笑到见牙唔见眼！

拍档变老友

去年蛇年，何沛珈除有份为全运会节目担任主持人之一外，更为深得观众喜爱的资讯节目《东张西望》拍外景做采访，且在综艺节目《寻欢作乐的姐姐》以女性角度引领观众「寻欢作乐」，她分享个中感受，「做《东张西望》外景采访，而家比较多漏水个案，或基层家庭问题，都会揾节目帮手。我觉得自己有进步呀，识得做功课，会问定导演有乜嘢资料要睇，会谂定方向可以问受访者乜嘢问题。有赖做过奥运主持，再参与《全运会》嘅经验，之后做其他直播骚，记稿变得好容易！至于《寻欢作乐的姐姐》系蛇年畀我一份大礼物，结识到未合作过几位女演员何依婷、林凯恩、刘晓昆，做咗好朋友。」

何沛珈参与《全运会》，累积主持经验。

何沛珈常常拍《东张西望》外景做采访。

何沛珈（左二）受到重用，担任《万千星辉颁奖典礼2025》司仪。

何沛珈爱情等待上天安排

新一年，何沛珈明言曾参演喜剧《痞子殿下》，望有机会拍武打古装剧，尝试吊威也，「我唔怕辛苦！可以演侠女就正嘞！而家我都练紧肌肉。」她有份参演的剧集《非份之罪》、《夫妻的博弈》及《模仿人生》，「唔知马年有冇机会一次过播映呢？好想畀观众睇到我唔同嘅面貌。」又指冀望跟傅嘉莉、张振朗合作，「傅嘉莉系一位好努力、专注嘅演员，张振朗平时好有趣㗎，拍剧时就好认真。」至于感情方面，谈到去年跟阮浩棕甩拖，她表示相信缘份，顺其自然，「睇吓上天点样安排啦！」