「长腿女神」曾淑雅女儿「大爆发」证件相险违规 新春转新发型柔顺贴服 男仔头秒变小淑女 　　

现年34岁的曾淑雅（Jumbo），曾主持TVB旅游节目《3日2夜》，以性感惹火身材，俘虏无数宅男，更被封为「长腿女神」，她于2023年突然宣布婚讯，同年11月诞下囝囝Kobe，至翌年宣布离巢TVB，去年再诞下幼女Serafina，凑成一个「好」字。最令网民啧啧称奇，是曾淑雅的幼女，发量澎湃惊人，并且向上竖起，仿如真人版Monchichi，近日曾淑雅带同一对儿女向粉丝拜年，而半岁的囡囡，换了一个新发型，望落变得文静乖巧，非常可爱。

曾淑雅一家三口拜年

曾淑雅近日分享了跟一对子女的拜年照，三人均是淡金色衣衫，充满新春佳节的喜庆味道，而女儿则加上有著公仔图案的小棉袄，曾淑雅长子一贯的齐阴头，反而囡囡就转了一个新发型，昔日的「爆炸头」，现在虽然仍是头发浓密，由于已经长了不少，发型变得更为顺服柔软，依旧精灵可爱，感觉上变得更加文静，多了一份小公主感觉，秒变淑女。

曾淑雅小女儿新发型变柔顺

曾淑雅的一对子女，均有著浓密头发的基因，哥哥Kobe出世2个月，已经是头发直竖，仿如《龙珠》漫画中的超级撒亚人。想不到细女Serafina一样是有「爆炸头」的特征，发量同样惊人，而且头发问题发生了一段小插曲，曾淑雅带囡囡去申请护照，就因为头发超出了证件相的合格范围，最后要由晒相舖职员用电脑帮Serafina删走部分头发，才顺利过关，曾淑雅更不禁担心到吓出一身冷汗。

曾淑雅成为母亲后更火辣

曾淑雅19岁时参加中国小姐香港区成为三料冠军入行，曾参与过不少电影演出，包括《小姐诱心》、《PG恋爱指引》以及《空手道》等，但表现都未算突出，直到拍摄TVB节目《3日2夜》后，因索爆身材就引起不少讨论，她虽然已是两位小孩之母，但仍不时分享性感靓相，大派福利，早前她的泳装下身位置，就因为太高V，而陷入走光边缘，非常性感大胆，请男士眼睛吃冰淇淋。

