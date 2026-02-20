Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《夜王》称冠贺岁档4天票房 《金多宝》排第二相差2200万 翁子光呻只得「天地场」︰入座率明明不失礼

影视圈
更新时间：18:31 2026-02-20 HKT
发布时间：18:31 2026-02-20 HKT

香港票房有限公司综合2026年港澳农历新年贺岁档期，由除夕至年初三（2月16日至19日）四天的电影票房，中西票房总收入为港币$39,718,602，对比去年农历新年同期收入港币$25,987,636，大幅上升52.84%。

贺岁档戏码强

有指今年贺岁片票房上升的主要原因，乃贺岁档期戏码强劲，加上市面人流畅旺，各行各业消费气氛俱佳，票房有望节节上升。今年贺岁票房榜头两位皆是香港电影，以《夜王》在除夕至年初三的4天票房收港币$26,735,075称冠。票房榜第二位是《金多宝》，收入仅为港币$4,765,383。票房榜第三位则是内地电影《镖人：风起大漠》，收入为港币$2,586,917。而《寻秦记》在贺岁档4天仍收港币$2,111,335，由去年12月31日开画以来累计票房已破港币9300万。

翁子光以事论事

另外，身兼《金多宝》监制、编剧、导演的翁子光对该片排片问题表达不满，昨晚（20日）他把排片截图上载社交网，显示全日上映早晚两场「天地场」，他发文反问︰「这样算不算是霸王排片？早上8点多及凌晨12时多，然后施舍了一场中午1时多。」坦言：「明白是打开门做生意的，但我们的入座率明明也不失礼啊。其实我们只希望稳守，威胁不了票房冠军的第二名。 」

贺岁档4天票房一览

第1名︰《夜王》（17/02/2026上映）

HK$26,735,075（除夕至年初三期间票房收入，即2月16至2月19日）

HK$27,598,925（累计票房，截至2月19日）

———————

第2名︰《金多宝》（14/02/2026上映）

HK$4,765,383（除夕至年初三期间票房收入，即2月16至2月19日）

HK$7,219,517（累计票房，截至2月19日）

———————

第3名︰《镖人：风起大漠》（17/02/2026上映）

HK$2,586,917（除夕至年初三期间票房收入，即2月16至2月19日）

HK$2,586,917（累计票房，截至2月19日）

———————

第4名︰《寻秦记》（31/12/2025上映）

HK$2,111,335（除夕至年初三期间票房收入，即2月16至2月19日）

HK$93,544,268（累计票房，截至2月19日）

———————

第5名︰《GOAT级神射手》（12/02/2026上映）

HK$1,425,619（除夕至年初三期间票房收入，即2月16至2月19日） 

HK$2,311,830（累计票房，截至2月19日）

