姚子羚曾在露台种桃花惹蜜蜂 朱敏瀚取笑对方以为追求者 廖伟雄惊喜现身：肯付出先走得远

今个新春，多位TVB艺人赴马来西亚出席活动，并感受到浓厚过年气氛。马来西亚TVB艺人王郑浚仁（Rax）与彭诩越（Xair）更充当「地头蛇」，带同陈炜、朱敏瀚、刘颖旋与姚子羚感受浓厚的节日气氛。入乡随俗，Rax和Xair即场教四位艺人用马来文向大家拜年，齐声说出「Selamat Tahun Baru Cina」（新年快乐），四人迅速掌握发音，语言天分获全场掌声。其后再挑战以闽南语说吉祥贺语，同样难不倒他们，尤其是姚子羚的闽南语特别标准。众人更到餐厅体验捞生，象征来年步步高升。

陈炜亲自下厨煮团年饭

陈炜表示，过年期间除了照顾丈夫及家中长辈，亦会亲自下厨准备团年饭，十分重视家庭时光。姚子羚则分享自己热爱兰花，过年前必定亲自到较远地区如元朗选购兰花，有时亦会添置桃花增添喜气。她笑言曾在露台种桃花，结果真的引来大量蜜蜂，「一开门就见到好多蜜蜂！」朱敏瀚即笑说：「我仲以为系追求者！」主持随即打趣问今年是否不需要「狂蜂浪蝶」，姚子羚幽默回应：「有素质嘅狂蜂浪蝶，我唔介意。」谈到新年活动，朱敏瀚笑言：「收利是！」。至于亲戚拜年会否追问拍剧八卦或绯闻，朱敏瀚与刘颖旋均表示家人相当开明，不会刻意提及，让他们能自在享受团圆时光。

廖伟雄幽默回应几时「出山」

随后，无线娱乐新闻台主播王镇泉更带同一众艺人拜访移居马来西亚的资深艺人廖伟雄（灿哥）。灿哥除派利是、设宴款待，更分享自己踏入娱乐圈50年的心得，令在场年轻艺人获益良多。灿哥寄语后辈：「每做一样嘢都要用心，最重要系愿意付出。可能未必赚好多钱，但当你肯付出，就会学得更多，技能亦会比人强。当你够强，就冇人可以挡住你。唔好以为做明星一定好风光，其实条路会好辛苦，但只要走过去，就会见到更大的舞台。」最后，Ezen代表大家问灿哥会否「出山」复出拍摄，他笑言：「我就快上山啦……未知，睇吓你哋年轻人值唔值得扶持。」幽默回应惹来全场笑声。