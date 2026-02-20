「还俗男星」穷游澳洲三位数玩足一日 同海鸥争食状甚狼狈 退出幕前家人相继患癌独撑巨额医药费

现年44岁的李日朗，凭剧集《当四叶草碰上剑尖时》为人熟悉，只是后劲不继，之后未有代表作，并于2010年后到内地发展。早前李日朗曾远赴印度，体验短暂出家生活，其后极速还俗，并宣布退出娱乐圈。他除了转型当上小颜术导师外，又加入了直播带货行列，而且不时拍片分享生活点滴。李日朗要打几份工才够生活，但在新春佳节，他就破费飞到澳洲旅行，但奉行悭家宗旨，完美示范如何穷游澳洲。

李日朗澳洲旅行被物价吓亲

李日朗经过一年努力，打几份工算是有点成绩，来到农历新年，当然要慰劳自己一番，李日朗选择了到澳洲旅行，不过他就继续悭家，先去到唐人街的海鲜市场，准备大快朵颐之际，却迎来了第一个文化冲击，原来当地海鲜殊不便宜，比起内地更加贵，他看了一会龙虾及琵琶虾，被价钱吓怕的他，只买了少许海鲜及70多元的寿司，更暗指对方「明抢」。

李日朗买生蚝大破悭囊

李日朗对海鲜尽量忍口，但身为生蚝狂热爱好者，却忍不住买了一打肥美鲜甜的生蚝，足足花了190多元，但当他去了海边露天广场开餐时，却被从天而降的海鸥争食，令李日朗大为紧张，誓死保卫他的生蚝大餐。其后李日朗买了一支树熊造型雪条，并到悉尼歌剧院前打卡拍照，花几百元已经在当地消磨一个下午。

李日朗曾被封哭腔王子

李日朗人生经历高低起伏，在2003年以歌手身分出道，凭青春剧《当四叶草碰上剑尖时》崭露头角，2015年凭「鬼哭神嚎版」《傻女》，让他从「过气艺人」华丽变身成「哭腔王子」，让李日朗重新为观众认识。可是之后星途平平，淡出幕前后，2025年曾一度短暂出家，还俗后疯狂开工吸金，一日打5份工，悭足成年，终于储够钱去澳洲旅行。

