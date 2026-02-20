周柏豪出相集定格与粉丝真挚互动 扬言粉丝见面会不输红馆个唱

横跨三个年头、历经23场的《奔赴》世界巡回演唱会及《Chapter IV》11场粉丝见面会，周柏豪与歌迷共同写下一趟名为「双向奔赴」的旅程。在迎来全新一章《The Blooming Chapter 绽放之章》之前，柏豪选择将这三年的舞台光影、台上与台下的笑与泪，以及和粉丝之间无可取代的幸福瞬间，统统收录成珍藏相集 《days before the bloom》 将于3月初正式推出，用影像留住绽放前最值得细味的日子。

周柏豪为Memo亲喷香水

《days before the bloom》相集是柏豪亲自策划的回忆录，双封面设计合共2500本。全书由柏豪亲手挑选每一帧照片，既有舞台上未曾曝光的后台绝密花絮，也有他与粉丝互动的真挚定格。除了视觉，柏豪更希望这本相集是有温度、有气味的。随书附送的牛油纸Memo note，除了有由他亲笔写下「一辈子很短 要爱对的人」，更特别的是柏豪亲手为Memo喷上带有他最喜欢的爽身粉味香水。柏豪更将于3月15号举行签书会，近距离与fans分享喜悦。

周柏豪为香港歌迷带专属惊喜

3月14日白色情人节，柏豪选址香港启德体艺馆举行「The Blooming Chapter 绽放之章」粉丝见面会，作为全球首站隆重登场。这是柏豪暌违七年再度于香港举行个人见面会，早前他已预告内容将全面升级，规模与惊喜绝不输红馆个唱，更扬言要为香港歌迷带来专属的绽放时刻。

《days before the bloom》签书会

日期：2026年3月15日

时间：下午2时正

地点：金钟道88号太古广场L2 Harvey Nichols