Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB小花黄嘉雯意外曝光半亿豪宅内部装潢奢华 去年做马主即赢XXX万奖金财力惊人

影视圈
更新时间：17:30 2026-02-20 HKT
发布时间：17:30 2026-02-20 HKT

32岁的TVB小花黄嘉雯（Carmaney）曾被指家境富裕，住在面积达1,800呎、市值逾半亿位于红磡的海景豪宅「海名轩」。黄嘉雯今年农历新年与不少艺人一样，分享在家中拍摄的贺年照，意外曝光豪宅。

黄嘉雯订制限量版马仔赠粉丝

黄嘉雯因养马关系，今年与团体特别订制限量版「飞马座」公仔，打算透过社交平台赠予幸运粉丝。黄嘉雯拎起「飞马座」公仔自拍时，见到其身后摆放一棵桃花，客厅空间感阔落，全屋采用云石地砖，室内装修奢华，貌似在豪宅内拍摄。

相关阅读：32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你

而另一条影片，见到有长梳化，以及巨型云石茶几，黄嘉雯的爱犬也有入镜。另一张摆放拜年礼盒的照片，就见到疑是玄关位置，同样走道极宽阔。黄嘉雯还有贴出室外睇烟花的照片，未知是否在豪宅外拍摄。

黄嘉雯传恋富二代感情稳定

2019年港姐冠军黄嘉雯入行六年，凭剧集《下流上车族》饰演「最强小三」成功上位。黄嘉雯自参选时，已有传家底丰厚，早前又豪掷千金与友人合资养马，爱驹「飞马座」今年1月出赛时，更爆出14倍冷门跑第一，为黄嘉雯团队带来254万奖金。黄嘉雯2023年被爆挞著富二代Jordon，感情稳定。

相关阅读：TVB「最强小三」意外春光乍泄  32岁庆生被对准丰满胸部拍摄  家底丰厚住半亿豪宅

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美最高法院裁定特朗普全球关税不合法 学者：或须退还1,750亿美元
即时国际
3小时前
美国驻韩战机日前罕有逼近中国的防空识别区。X@INDOPACOM
驻韩F-16迫近防空识别区 中日战机黄海爆罕见对峙
即时国际
15小时前
2初中生扶自炒妇被定次责遭索赔¥22万 网民怒批：都话不准扶︱有片
00:36
2初中生扶自炒妇被定次责遭索赔¥22万 网民怒批：都话不准扶︱有片
即时中国
10小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
11小时前
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
28岁坐拥$120万存款 独住500呎租置旧公屋 港女纠结应否花一半身家装修｜Juicy叮
时事热话
13小时前
新年利是钱6招存入银行！指定存钞机收$20/$50 经八达通/马会都得 免排队超方便
新年利是钱6招存入银行！汇丰/恒生/东亚指定存钞机收$20/$50纸币 经八达通都得 免排队超方便
生活百科
7小时前
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
2026-02-19 14:30 HKT
铜锣湾投注站楼上有只招财猫？ 爱猫港男影猫影到中六合彩 买复式中4个字｜Juicy叮
铜锣湾投注站楼上有只招财猫？ 爱猫港男影猫影到中六合彩 买复式中4个字｜Juicy叮
时事热话
11小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
2026-02-19 20:41 HKT
农历新年｜初四茶餐厅收加二 网民斥饮食界黑暗 黄家和：员工及临时工时薪较平时高三成
农历新年｜初四茶餐厅收「加二」网民批「抢钱」 黄家和：员工时薪较平时高三成
社会
8小时前