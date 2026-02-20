TVB小花黄嘉雯意外曝光半亿豪宅内部装潢奢华 去年做马主即赢XXX万奖金财力惊人

32岁的TVB小花黄嘉雯（Carmaney）曾被指家境富裕，住在面积达1,800呎、市值逾半亿位于红磡的海景豪宅「海名轩」。黄嘉雯今年农历新年与不少艺人一样，分享在家中拍摄的贺年照，意外曝光豪宅。

黄嘉雯订制限量版马仔赠粉丝

黄嘉雯因养马关系，今年与团体特别订制限量版「飞马座」公仔，打算透过社交平台赠予幸运粉丝。黄嘉雯拎起「飞马座」公仔自拍时，见到其身后摆放一棵桃花，客厅空间感阔落，全屋采用云石地砖，室内装修奢华，貌似在豪宅内拍摄。

而另一条影片，见到有长梳化，以及巨型云石茶几，黄嘉雯的爱犬也有入镜。另一张摆放拜年礼盒的照片，就见到疑是玄关位置，同样走道极宽阔。黄嘉雯还有贴出室外睇烟花的照片，未知是否在豪宅外拍摄。

黄嘉雯传恋富二代感情稳定

2019年港姐冠军黄嘉雯入行六年，凭剧集《下流上车族》饰演「最强小三」成功上位。黄嘉雯自参选时，已有传家底丰厚，早前又豪掷千金与友人合资养马，爱驹「飞马座」今年1月出赛时，更爆出14倍冷门跑第一，为黄嘉雯团队带来254万奖金。黄嘉雯2023年被爆挞著富二代Jordon，感情稳定。

