王嘉尔首拍香港国际机场宣传片 实地取景演绎轻松出行体验
更新时间：16:15 2026-02-20 HKT
发布时间：16:15 2026-02-20 HKT
发布时间：16:15 2026-02-20 HKT
香港国际机场与国际级歌手王嘉尔（Jackson Wang）首次合作，拍摄机场宣传片，宣扬香港国际机场的独有魅力。Jackson受到世界各地的歌迷爱戴，与香港国际机场一样，一直是环球旅客首选。
Jackson热衷机场Shopping
香港国际机场凭着广阔的航空网络，方便快捷的旅客服务和设施，及精彩丰富的餐饮及购物体验，成为Jackson飞遍全球的首选。是次宣传片全程于机场实境拍摄，Jackson走遍机场多个角落︰例如登记柜台、机场的最高景观位置天际走廊、登机闸口等。Jackson作为出行的旅客，利用香港国际机场各种服务、设施，轻松地完成登记手续，快捷地进入机场禁区；到达禁区后，他除了享受到机场丰富的餐饮及购物体验外，也在机场网上商店购物，由专人把「战利品」送到登机闸口。Jackson同时介绍香港国际机场与大湾区无缝连接，由机场来往大湾区各城市都十分方便。
最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
2026-02-19 14:30 HKT
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
2026-02-19 17:27 HKT
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
2026-02-19 15:48 HKT