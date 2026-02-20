周润发西贡跑步被集邮 一反常态拒合照吓窒粉丝 跑友做错一件事激亲发哥

现年70岁的国际巨星周润发，拍过不少脍炙人口的电影，是不少人心目中的偶像，近年他减少了幕前演出，专注于调理身材，尤其是喜欢跑步养生，不少跑友及行山人士，也曾经偶遇过发哥。在新春佳节，发哥最新的跑步路线，是以西贡北潭涌为起点的麦理浩径，有网民透露在该路线遇见发哥后，连日来都有跑友到该处碰运气，又真的有网民成功跟发哥合照，而发哥更即场指导企位及摄影技巧，完全无明星架子，被赞亲民贴地。

周润发跑步路线变打卡景点

在农历新年，发哥未有因为要拜年而荒废跑步练习，连日来也有跑友在麦理浩径遇上发哥，并将合照及资讯放上小红书，马上令该行山径成为市民的打卡热点，更有跑友成功跟发哥集邮。发哥一头银白发，戴上墨镜，穿上黑色运动装束，遇上跑友也是微笑点头，友善地打招呼，既然有幸遇上发哥，当然不少得跟发哥合照，而生得高大手长的发哥，每次都充当临时摄影师，拿起粉丝的手机拍照，而且他不忘指导大家站位，安排妥当后才举机拍照，被网民大赞他亲切有礼，又接地气，戥他爆红多年。

相关阅读：周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」 发哥即时惊人反应曝光 一招潇洒挡架化解尴尬

周润发曾指导街拍摄影技巧

发哥不时要飞到内地工作，但他仍旧坚持跑步，曾试过在北京朝阳公园练跑，随即令该处有不少粉丝闻风而至，将现场挤得水泄不通，相当夸张。除此之外，身为摄影发烧友的发哥，试过跑步时被街头摄影师要求拍照，发哥除了任影唔嬲外，还免费附送亲自指导摄影技巧，这些机会确是可遇不可求，引起网上热议。

周润发做导师教艺人跑步

发哥热爱跑步运动，一直是渣马的常客，今年转战10公里赛，带住79岁的刘江、76岁的鲍起静、74岁的郑则仕，几位年长的跑步初哥一起跑，以2小时00分23秒完成，发哥当上艺人好友的跑步导师，纯粹志在参与，他接受访问时表示：「我哋唔志在成绩、志在同观众打招呼、志在完成」。发哥还幽默表示要跑到120岁，还开玩笑说：「学生越来越多，我每位都收他们2万月费，20多个条数很襟计。」发哥不止自己落场跑，又做埋老师指导一班艺人跑友，以生命影响生命。

相关阅读：郑则仕膝盖疼痛行梯楼变酷刑 医生曾提议打玻尿酸止痛 因周润发一句话奇迹断尾