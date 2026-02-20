《医人当自强》御用男星英年早逝 去年公开患「渐冻人症」出入坐轮椅

美剧《医人当自强》美国男星Eric Dane于美国时间19日离世，终年53岁，他因为罹患肌萎缩性脊髓侧索硬化症（ALS），亦即俗称的「渐冻人症」病逝。Eric曾凭美剧《医人当自强》中演「德州牛仔」Doctor Mark Sloan 一角走红全球，而近年秘密与病魔搏斗，最终在家人陪同下安详离世，消息震惊荷里活及各地剧迷。

Eric Dane终年53岁妻女陪伴在侧

Eric家人发出声明哀悼：「我们以沉重的心情，宣布Eric Dane与渐冻人症勇敢搏斗后，周四下午离世。他最后的日子由好友、一直付出的妻子、以及两个美丽女儿Billie与Georgia陪伴，他们是他世界的中心。我们将永远深深地想念他，并充满爱意地记住他。Eric深爱他的粉丝，并永远感激他得到的爱和支持。」Eric去年4月首度公开自己患上ALS的消息，并需坐轮椅。在确诊后的一年里，Eric转化身份成为ALS关注大使，积极参与公益活动，希望提高大众对此罕见病的认识。他亦继续演戏，遗作包括《毒瘾女孩》第3季及电影《Family Secrets》。他亦曾演剧集《末日孤舟》、电影《马利与我》、《艳舞巨星》等。

Eric的美国女星妻子Rebecca Gayheart本于2018年申请离婚，但得悉Eric患病后，去年3月取消离婚。去年12月，她曾撰文承认二人已分居8年，各自有恋情，但仍保持家人的爱。他们育有两名女儿。