Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈凯咏输经验致红馆处女骚入座率低︰唔好太大想头 劲过吕爵安撬得开钟雪莹把口

影视圈
更新时间：13:45 2026-02-20 HKT
发布时间：13:45 2026-02-20 HKT

陈凯咏（Jace）一连两场红馆演唱会《JACE WORLD》昨晚初三赤口（19日）尾场，Jace在完骚后受访，形容两场演唱会未够喉，首次在红馆开骚的她说︰「先试两场！希望唔使等太耐可以再开啦！」问到是否对入场人数感不满？她指没有这个想法，自认「不太商业」，快速调整心情，「我又做到个骚，台前幕后又好支持我，销情唔理想有好多因素，（18日初二）入座率的确差少少。我一开始知道系新年期，冇去多谂，只系好开心红馆终于有期！之后好多朋友都话初二唔喺香港，嚟唔到，初三可能好啲，呢晚嘅企位卖得最快！（下次开骚避开初二？）拣初一！其实冇话避唔避，今次都学到好多，做咗老板要明智一啲，下次再搞就会识。」她亦表示是第一次派利是，惟不透露准备了几多利是金额，笑说︰「讲出嚟都觉得失礼！」

Jace未知有冇钱赚

提到她在台上投诉粉丝欺骗她，得把口支持，Jace笑说：「佢哋经常咁讲啦，等阵人哋又话我大想头，以为自己得（号召力足以坐满红馆）……经过今次之后会更加谨慎，再沉淀一下啦，睇吓之后点部署。而家要继续赚钱，工作经已排好晒，冇假放嘞！」至于两场演唱会是否达到收支平衡，或有赚？她表示未确定，形容商业世界太多变数，「所以我唔理住啦，喺商业方面有待学习。」直言想过演唱会制作上简单一些，「唔好太大想头，最后都系坚持要做到最好！」谈到她收到歌迷不少利是「补贴」？她笑说利是封入面都是信件。至于下次开骚可会揾更多赞助？她表示欢迎各方赞助，指是次演唱会有赞助和投资者。

相关文章︰陈凯咏失控闹林家谦「黐线」再爆喊 金马影后跨界罕Rap 赤口尾场入座率有八成

林家谦由Mean变Sweet

而尾场有林家谦、钟雪莹做嘉宾。林家谦在台上送Jace「你太努力」挥春，并解释「你太努力」是取自她《蜕SWITCH》歌词「我最怕你太努力」，意指︰「你用咗比其他人几倍嘅努力先走到红馆，你要为自己骄傲。」Jace事后称没想过畀林家谦「你太努力」挥春整喊，「佢由mean变sweet，破我防！」提到她在台上教林家谦跳舞一事，她重申不是教，大赞他舞技不错，如果他考虑出跳舞歌，想揾人合作，「我绝对乐意！」提到她临完场时疑似跌倒，Jace形容是舞步一部份，强调没有跌倒，「呢只舞种要特别训练，系一种令人感到惊心动魄嘅舞蹈。」

吕爵安游说钟雪莹唱《万幸》失败

最后，Jace笑指邀请钟雪莹rap《Sigue Haciendo 时机已到》要鼓起被骂的勇气，「我哋实在太熟，喺台上，我同佢都忍住，唔想喊，有乜嘢台下再慢慢讲啦！我哋由大学识到而家，佢成为影后，我又上红馆。（你劲过Edan吕爵安，Edan投诉钟雪莹宣传《金多宝》唔唱佢填词嘅《万幸》）钟雪莹系好难叫得郁，多谢佢啦！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
2026-02-19 14:30 HKT
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
21小时前
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
影视圈
5小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
18小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
20小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
22小时前
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消费券吹淡风
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风
政情
6小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
15小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
23小时前
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮（资料图片）
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮
时事热话
3小时前