陈凯咏自认输经验 对红馆处女骚入座率无不满 劲过吕爵安撬得开钟雪莹把口

陈凯咏（Jace）一连两场红馆演唱会《JACE WORLD》昨晚初三赤口（19日）尾场，Jace在完骚后受访，形容两场演唱会未够喉，首次在红馆开骚的她说︰「先试两场！希望唔使等太耐可以再开啦！」问到是否对入场人数感不满？她指没有这个想法，自认「不太商业」，快速调整心情，「我又做到个骚，台前幕后又好支持我，销情唔理想有好多因素，（18日初二）入座率的确差少少。我一开始知道系新年期，冇去多谂，只系好开心红馆终于有期！之后好多朋友都话初二唔喺香港，嚟唔到，初三可能好啲，呢晚嘅企位卖得最快！（下次开骚避开初二？）拣初一！其实冇话避唔避，今次都学到好多，做咗老板要明智一啲，下次再搞就会识。」她亦表示是第一次派利是，惟不透露准备了几多利是金额，笑说︰「讲出嚟都觉得失礼！」

Jace未知有冇钱赚

提到她在台上投诉粉丝欺骗她，得把口支持，Jace笑说：「佢哋经常咁讲啦，等阵人哋又话我大想头，以为自己得（号召力足以坐满红馆）……经过今次之后会更加谨慎，再沉淀一下啦，睇吓之后点部署。而家要继续赚钱，工作经已排好晒，冇假放嘞！」至于两场演唱会是否达到收支平衡，或有赚？她表示未确定，形容商业世界太多变数，「所以我唔理住啦，喺商业方面有待学习。」直言想过演唱会制作上简单一些，「唔好太大想头，最后都系坚持要做到最好！」谈到她收到歌迷不少利是「补贴」？她笑说利是封入面都是信件。至于下次开骚可会揾更多赞助？她表示欢迎各方赞助，指是次演唱会有赞助和投资者。

林家谦由Mean变Sweet

而尾场有林家谦、钟雪莹做嘉宾。林家谦在台上送Jace「你太努力」挥春，并解释「你太努力」是取自她《蜕SWITCH》歌词「我最怕你太努力」，意指︰「你用咗比其他人几倍嘅努力先走到红馆，你要为自己骄傲。」Jace事后称没想过畀林家谦「你太努力」挥春整喊，「佢由mean变sweet，破我防！」提到她在台上教林家谦跳舞一事，她重申不是教，大赞他舞技不错，如果他考虑出跳舞歌，想揾人合作，「我绝对乐意！」提到她临完场时疑似跌倒，Jace形容是舞步一部份，强调没有跌倒，「呢只舞种要特别训练，系一种令人感到惊心动魄嘅舞蹈。」

吕爵安游说钟雪莹唱《万幸》失败

最后，Jace笑指邀请钟雪莹rap《Sigue Haciendo 时机已到》要鼓起被骂的勇气，「我哋实在太熟，喺台上，我同佢都忍住，唔想喊，有乜嘢台下再慢慢讲啦！我哋由大学识到而家，佢成为影后，我又上红馆。（你劲过Edan吕爵安，Edan投诉钟雪莹宣传《金多宝》唔唱佢填词嘅《万幸》）钟雪莹系好难叫得郁，多谢佢啦！」