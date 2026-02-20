「大小姐」林淑敏爸爸离世罕晒黑白照悼念 群星慰问盼林父离苦得乐一路好走

处境剧《爱．回家之开心速递》饰演「大小姐」龙力莲的林淑敏（Mandy），今日（20日）在社交平台透露父亲与世长辞，林淑敏罕有公开爸爸的照片，撰文悼念父亲，字里行间满载不舍之情。蒋家旻、姚子羚、麦明诗、陈自瑶等十几位圈中人送上慰问：「离苦得乐」、「一路好走」。

林淑敏怀念爸爸

林淑敏今日在IG上载一张爸爸的黑白照，林父所坐的轮椅背面有医院名称，估计照片在医院拍摄，林淑敏留言：「爸爸，感谢您把我带来这世界；感恩我遗传了您对艺术的喜好。也感激一直以来照顾你的挚亲，您在维系着我们大家彼此之间的爱。我永远怀念您。」

相关阅读：「大小姐」林淑敏私下唔睇TVB？ 童星老公曝光叛变真相

49岁的林淑敏曾在观塘顺安邨生活，直到11岁时随家人移民到加拿大多伦多，在当地完成大学课程后回流返港，2000年参加港姐可惜大热倒灶，在娱乐圈发展至今。入行多年的林淑敏甚少提起家人，只曾透露父母居于加拿大。

林淑敏回忆与父相处

林淑敏曾罕有在活动上提起父亲，指爸爸为人内敛，但爱要及时兼让对方知道：「其实我屋企唔系好做节，有一次父亲节，因为见同学送礼物畀爸爸，我又跟住送。佢收到嘅时候就好愕然，几廿岁咁大个都未收过小朋友嘅礼物。依家谂返起原来几内敛嘅人，平时几唔讲出口都好，当有行动表示嘅时候，对方都会感受到𠮶种温暖，同埋会感动。」

相关阅读：《爱回家》最甜CP！「大小姐」林淑敏一个举动冧爆粉丝 「送水辉」许家杰亲民送暖