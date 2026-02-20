陈凯咏失控闹林家谦「黐线」再爆喊 钟雪莹跨界罕Rap 赤口尾场入座率有八成

一连两场陈凯咏首个红馆演唱会《JACE WORLD》昨晚（19日）举行尾场，圈中人吴启洋、何洛瑶、欧镇灏、周嘉洛、马天佑、VIVA、张蔓姿、张蔓莎、谈善言、张天颖、钊峰、顾定轩、江海迦和郑子邦等到场支持，其中江海迦和未婚夫郑子邦一起来到，但婉拒合照。早前做完手术的钊峰，这晚撑着拐仗到来捧场，笑指︰「肯定系坐位我先嚟！」而尾场入座率达八成，比前一晚多。甫开场，陈凯咏带来连串歌曲，唱到中段才与粉丝打招呼，当她见到企位有粉丝打扮成青蛇即大呼是「同类」，皆因其个唱主题正是比喻如蛇妖经历修炼，转化为人，最终寻回真我。她又拿起该粉丝手中印有她样子的条状公仔，大赞非常得意。

林家谦整喊陈凯咏

陈凯咏唱《I Wish》和《水里水里去》时，同粉丝玩游戏兼拜年，狂收利是。而嘉宾林家谦出场全场即尖叫，两人合唱《想突然》，陈凯咏「教」林家谦跳舞和摆pose，惟他只扭动两下，又问为甚么要请他做年初三场次的嘉宾，陈凯咏笑言︰「要同你嗌交！我唔怕你，呢到我主场……你转数快又mean，请咗你都惊惊哋。」林家谦形容二人是同期歌手，陈凯咏却称︰「我系后辈，多谢你呢位前辈提携。」林家谦笑说︰「长辈准备咗礼物畀你。」随即拿出写有「CHAN春常驻」、「人人都JACE」和「你太努力」挥春，并解释「你太努力」是取自她《蜕SWITCH》歌词「我最怕你太努力」，意指︰「你用咗比其他人几倍嘅努力先走到红馆，你要为自己骄傲。」陈凯咏闻言大呼「黐线」，感动到眼湿湿。林家谦之后独唱《你最红》，指正值农历年要唱贺年歌应节。

陈凯咏自嘲有吉位

唱完《天生二品》后，陈凯咏称︰「要好好记住今晚喺现场嘅每一个人，做红馆骚唔容易……」哽咽续说：「我天生会将件事睇得好简单，觉得专注做好自己，就唔使比较，唔使理啲评论，天生乐观有勇气……人越大，有啲嘢……的确无以前咁轻松，唔能够再傻更更！原来能够保持真我个性一啲都唔容易……我觉得好幸福，父母都有嚟支持我。」她说不知道要等几耐先再开骚，语毕忍不住用纸巾拭泪，粉丝即大叫加场，她搞笑反问：「加场？卖唔哂啲飞点算？你哋成日呃人，得把口话支持，个场冇人点算？见到你哋今晚入咗场，我好开心。」

钟雪莹rap代替说话

encore环节，陈凯咏献唱《Sigue Haciendo 时机已到》时，好友钟雪莹惊喜现身唱rap，唱完即闪，未有说话，陈凯咏说：「钟雪系第一次唱红馆，影后rap畀你们听，我有好多歌都是她填词，知不知她的歌词很难背！」又说这一刻望到每个人都想喊，笑谓入行7、8年，累积了很多人对我的支持和鼓励，很感谢他们。