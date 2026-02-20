33岁TVB大只小生突晒轮椅照惹关注 曾因断两条韧带做足踝手术 女星两字留言遭网民斥：大吉利是

33岁的朱敏瀚日前自揭有脚患，已入医院接受治疗，左脚足踝做手术，目前出行要撑拐杖助行，而好兄弟周嘉洛、张振朗更管接管送，轮流做朱敏瀚司机，展现义气一面。昨日（19日）朱敏瀚在社交平台出PO，见到他弃拐杖转坐轮椅，引起网民关注。

朱敏瀚马年行大运

朱敏瀚透露农历新期前夕，曾到花市行大运：「虽然行唔到，但我系唔会错过行！花！市！祝大家身体健康，马年行大运」。朱敏瀚更拆解现时市面的轮椅已经升级，出入没有不方便问题。

相关阅读：TVB「男飞跃」得主惊爆入院做手术 重病卧床画面曝光 痛到面容扭曲「视帝」管接管送

朱敏瀚指其使用的是升级快折版「便携电动轮椅」，有LED控制器，还配备广东话语音提示，操作清晰容易，而且车身轻便，又可调节速度，折起放置车尾箱非常容易。朱敏瀚对轮椅有赞无弹，连身体健康的吴若希都留言：「想要！」被网民阻止：「大吉利是」。

朱敏瀚断两条韧带

朱敏瀚于年廿八（15日）曾经发文，表示入医院做完手术。事缘朱敏瀚早前踢波时不慎断两条韧带，拖到2月才做左脚足踝手术，现时要穿上保护靴的他，要定期做物理治疗，每次医师为他按摩脚踝时，朱敏瀚会酸痛得面容扭曲，要坚持忍耐完成疗程。

相关阅读：朱敏瀚陈晓华疑拍拖断正 睇关智斌演唱会有亲暱举动 被发现即揾视后调位