林盛斌被嘲「猪头炳」冇样欠品味 苦等20年吐气扬眉：唔可以睇死自己丨独家

影视圈
更新时间：07:00 2026-02-20 HKT
凭《女神配对计划》人气急升，林盛斌（Bob)首夺「最佳男主持」，恨足20年终圆梦。他自爆得奖背后有唔少辛酸史，曾被隔篱电台嘲讽「猪头炳」、衣着冇品味、只接到屋邨骚，扮鬼扮马亦被取笑骑呢 cheap，但他将冷嘲化为养分，终获大品牌赏识，体会到「人家睇死你唔紧要，自己唔可以睇死自己」。 采访：方骞平 摄影：朱伟彦

首夺「最佳男主持」的林盛斌坦言：「真系好开心，期待咗好耐。20年前由电台助理做到DJ，再入电视台主持拍剧，大家睇住我演变，眼见师兄师姐一步步做到『最佳主持人』，都有期待几时到我？尤其年前拆分成男女，机会自然加速一倍。」

他最感恩《女神配对计划》及《攻你上大学》增强信心：「有时街上有fans拉住话『净系投你一票！』当晚颁奖礼更获同行鼓励『今晚谂咗感言未呀？』公布一刻，原来真系要靠演技做表情管理。我呢方面管理唔到，内心滚动劲想喊，不断反问系咪真㗎？脑中一片空白。」恨奖恨足20年，他希望有一个长寿经典节目，而《女神配对计划》正好配合他的媒人身份。

阿Bob获奖后激动「锄」烂个奖成为焦点。
「最佳男主持」林盛斌（Bob）与「最佳女主持」车婉婉齐于尖沙咀日本餐厅包下厢房，慰劳《中年好声音》、《女神配对计划》及《攻你上大学》全体幕后，相当有心。
《女神配对计划》成为Bob代表作。
BOB成为茶余饭后话棒

问到风光背后可有受过打击？他忆述入新城电台主持《新香蕉俱乐部》几年，开始有人认识就招来话柄。有朋友向他报料：「隔篱台有一班 DJ 每日私下笑你个样『猪头炳』，佢哋又潮又型，笑你啲衫唔系潮牌、着得唔好睇，做节目语气粗鲁麻甩，讲情讲爱冇营养，仲笑你开部欠品味嘅烂鬼日本飞仔车，不屑你成日做小型烂鬼商场骚……」他续说：「𠮶时我先知，原来有一班人成日拎我出嚟茶余饭后。冇影响力嘅人被留意都好惊讶，坦白讲我又唔系真系唔够佢哋有型、贴近潮流，阿妈生出嚟又冇佢哋咁靓仔……」他坦言，为了揾食，当时他确是接较多做屋邨骚，同行前辈更狠批：「睇佢个样就知，佢做嚟做去都系二、三线活动，大品牌、大型晚宴唔会揾佢。」

阿Bob早年在新城电台工作时畀人睇唔起。
当年阿Bob主持《新香旧俱乐部》时开始有fans。
林盛斌咬实牙关要争气

到了由电台跳去电视台头几年，他经常扮古灵精怪造型，比如卡通人物、经典电影角色，甚至慈善节目做五指山其中一只手指，同样被取笑：「其实冇乜好笑，我系做嘢、带出欢乐，扮鬼扮马系我职责，可能你笑点唔高就引唔到你笑。」即使被笑「骑呢」 cheap、上唔到大枱，他却视为重要养分：「有呢啲人讲闲话，我更加要咬实牙关争气。几年后获汽水品牌公司邀请主持周年晚宴，我写咗篇长文，觉得吐气扬眉——终于得到大品牌赏识。我深切体会到，人哋睇死你唔紧要，你自己唔可以睇死自己，否则好难再进步。」

阿BOB承诺继续派欢乐

得奖后他承诺继续为大家带来欢乐，刚拍完马来西亚贺岁片都系扮鬼扮马。导演话：「Bob，我做咗好多research，大马观众钟意你唔同装扮、戴唔同假发，钟意你乸乸哋嘅搞笑造型，一见你就开心。」至于可有升价？他明白市道有得做已好好，市面上选择太多，揾你都系性价比高。不过经理人话，多咗四成顾客要求报价。

 

