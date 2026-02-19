Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

C君呻蜜运阿Sa好难约 曾与对方男友闲聊无迫做健身 麦玲玲预测马年娱圈易有官非及拗撬

影视圈
更新时间：22:15 2026-02-19 HKT
发布时间：22:15 2026-02-19 HKT

农夫及麦玲玲师傅亦出席今日「2026年马年赛马日」(贺岁马)举行的活动，农夫出场献唱《举高只手》后，之后联同麦玲玲师傅合唱《风山水起》，她更即场分享马年贴士。农夫笑指麦玲玲应该要出Solo歌，对方今年可以直冲乐坛，麦玲玲自爆犯太岁，反而要倚靠农夫带挈，又笑指农夫5月于红馆开骚可以去Rap下，自己亦可以包场，就算无人睇可以打羽毛球。

农夫喜获麦玲玲师傅粉丝俾贴士

谈到新年财，农夫笑指麦玲玲师傅的粉丝畀买马贴士给他们，而且是全英语。麦玲玲则谓老公已赢了少少钱，农夫即踢爆对方老公赢钱后周围展示彩票。谈到马年娱乐圈运程，麦玲玲表示容易有官非及拗撬，亦好多人北上巡回，属鼠和属马的圈中人好大机会得奖，不过歌星会有失声问题，但喜事亦有好多。

C君大赞阿Sa男友Elvis和蔼可亲

另外，谈到蔡卓妍（阿Sa）可有跟农夫的C君拜年，C君表示好难相约，又承认见过阿Sa的健身男友Elvis，大赞对方直头正又和蔼可亲，大家倾计闲话家常，亦没有迫他做健身。 在旁的麦玲玲笑言想减腰围，但担心会瘦其他地方。

