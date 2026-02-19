陈慧琳爆大仔I人未有女朋友 担心被女仔呃叮嘱要真心喜欢先拍拖 自嘲「Old Seafood」赞Jace样靓又唱得

「2026年马年赛马日」(贺岁马)于今日(19日)大年初三在沙田马场举行，乐坛天后陈慧琳（Kelly）出席活动率先打头阵唱出贺年歌《欢乐年年》、《大日子》、《失忆周末》。陈慧琳透露早前到美国参与时装周，买了三个旅行箱服装回来，昨晚为陈凯咏（JACE）演唱会担任嘉宾，只有初一陪伴家人，其后为今次演出彩排。

Kelly笑大仔不似宋仲基

提到两个儿子跟嫲嫲拜年合照在网上疯传，大仔获网民大赞似宋仲基。Kelly笑言不似，又叫大家高抬贵手，不过大仔已高过老公，对方亦无睇报导，但同学可能告知大仔，又爆大仔是I人。问到她是I人定E人，Kelly笑言自己踩界，对住老公是E人，被对方嫌她好嘈，但对住陌生人就变I人。问到大仔可有女朋友，她表示没有，若有人喜欢大仔要还神，又承认担心大仔会被女仔呃，跟大仔讲过要真心喜欢一个女仔才可拍拖一起。

Kelly不觉得Jace现场少观众

提到陈凯咏（JACE）演唱会担任嘉宾，Kelly大赞JACE唱歌叻、样靓又有实力。问到可觉JACE有她的影子，她自嘲「Old Seafood」，对方劲好多，把声响到一出来爆咪。提到JACE演唱会门票滞销，Kelly表示不觉得现场少观众，因为演出时向前望，又建议对方要储歌，当储够30首歌实爆。问到今年可有发新年财，Kelly笑言现在收集贴士中，上年赢了一杯珍珠奶茶，今年想赢一杯威士忌。