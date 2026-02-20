占士丁丁学好广东话开骚 Hazel要搣甩走音 梁炜谦重现6嚿腹肌博演戏

踏入马年，歌手占士丁丁（Dan）、梁炜谦（Vince）和陆海悠（Hazel）聚首一堂祝福全港巿民，回顾蛇年，3人感难忘都有改进的地方。占士丁丁最想增加工作量，「蛇年系好神奇嘅一年，我同Eric Kwok组成DJ组合『HOHOONE』，仲可以出广东歌《我的格言》，真系好开心！马年可以再忙啲，我真系好钟意做嘢㗎！」

梁炜谦未料有奖落袋

而在《新城劲爆颁奖礼》夺新人银奖的Vince认为蛇年是丰收的一年，「出道第一年试咗好多新嘢，最预计唔到系年尾仲可以攞奖！都有啲唔满意嘅，例如身材上，我读中学时有六嚿腹肌！」年纪轻轻的Hazel以跳唱为主，出道短短一年的她表示︰「满意嘅就系𠵱家唱歌、跳舞唔会喘气，唔满意嘅就系有时仲会走音！」

占士丁丁有一颗中国心

占士丁丁在港居住了两年，曾在内地住上8年的他，对于农历新年的记忆，「见过舞龙舞狮，真系好热闹好。我梗系最钟意逗利是，恭喜发财！利是逗来！」爱热闹的Vince难忘过年的节日气氛，「新年食品就最钟意食萝卜糕，总之系淀粉类嘅食物我都钟意。去年我去电台嘅团拜活动，见到好多艺人朋友，所有嘢都好新鲜好神奇。」Hazel︰「我钟意行花巿，同屋企人食团年饭，我钟意食年糕。而最难忘嘅新年就系去年同表弟、表姐去玩机动游戏。」

Hazel想做演员

谈到马年愿望，占士丁丁首要学好广东话，「咁可以出多啲广东歌，希望可以开到演唱会！另外『HOHOONE』会去杜拜表演。」Vince︰「希望歌曲创作上多啲参与度啦！曲、词、编、监每个岗位都可以试。其实我仲有个演员梦，探索吓唔同可能性。」至于Hazel就想挑战唱慢歌，「希望写多啲唔同嘅歌，譬如广东歌同埋慢歌，都想试吓演戏！」