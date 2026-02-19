郭富城赞女儿有跳舞天份撑入行 计划安排她们跟BABYMONSTER排舞师见面 支持太太做KOL拍片发展事业

郭富城（城城）以「马年大使」今日（19日）大年初三现身马场出席「2026年马年赛马日」活动，见证《融马》双骏艺术雕塑揭幕仪式。

郭富城春晚表演好轻松

郭富城透露日前为内地春晚担任表演嘉宾后，由北京赶返港陪家人度岁，今日出席马会活动后，便要飞回台湾继续拍摄新戏《老子》，继而要准备广州巡唱，并笑谓今年工作马不停蹄，最重要是马到功成。提到城城与王一博春晚同台跳舞，城城获网民大赞跳舞精彩。城城谦称表演4分钟演出较为轻松，因为长期受训练，做演唱会习惯要又跳又唱3小时，女儿在港也有收看他在春晚演出。他说女儿喜欢跳舞，在这方面都有天份，拍子感好强，亦会给予支持女儿多参加课外活动，最紧要是女儿开心，也不抗拒女儿入行。他们说：「我都好留意娱乐圈有潜质同才华嘅人！如果女儿真系有天份，做爸爸都想将事业传承畀下一代。」

郭富城收好友沈嘉伟贴心礼物

城城更透露沈嘉伟旗下品牌与韩国女团BABYMONSTER有联乘合作推出产品，更特别送出3套签名box set内含画册及CD给他和两名女儿留念，女儿收到礼物好开心，并告诉她们认识BABYMONSTER排舞师，若然日后有机会可以安排带她们到美国跟排舞师见面。提到忙于工作，城城表示今年未能跟太太返老家，但太太没有投诉，反而关心他要吃多一点，因为觉得他瘦了。对于太太方媛在社交网分享购买黄金片段，城城指太太现职KOL，不时为产品推广，更负责构思题材、拍片及度稿，亦很支持太太发展媒体事业。