金多宝｜金燕玲包场请苏施黄与徐克睇戏 翁子光认排片不足靠口碑苦撑

《金多宝》导演翁子光、执行导演何爵天、吕爵安（Edan@MIRROR）、钟雪莹、金燕玲、李尚正、小演员李铠霖等现身团拜活动。翁子光形容贺岁档高手云集，「大家都去武侠世界（《镖人：风起大漠》），去夜总会（《夜王》），《金多宝》排片唔多，但入座率唔低。」Edan就表示若中金多宝会帮翁子光「填氹」。

翁子光称3000万平手

翁子光对于《金多宝》港澳累积票房688万（截至今日下午1时），他称既满意又未满意，形容是预期中的中位数，指《金多宝》并非大型商业片，走势算是平稳。对于Edan开口「填氹」，翁子光直认借钱拍戏，「我喺圈中仍有信誉，得到行内支持，相信票房唔太差，可以回到本，有信心。」金燕玲、李尚正望回本，再收获一点微利，翁子光指要3000万才算平手。谈到《金多宝》排片不足，他指比《夜王》少一半；同时称《正义回廊》及《爸爸》同样开画首周不算突出，一路跑好全靠口碑支持。翁子光又形容金燕玲及李尚正等班底，有演技亦有文艺气息，称李尚正不止搞笑亦有有徐志摩的气度。

李尚正减片酬

而金燕玲早前包场请徐克、许鞍华及苏施黄睇戏，大爆两位大导演评价正面，而苏施黄也被情节感动到，问可会再包场？她笑言不会，并指谢票虽然攰但开心，「因为个个睇完都叫我做嫲嫲，人人都祝我身体健康，都够我活到1000岁啦！」翁子光称《金多宝》没有高成本，钱都用在制作上，宣传资源不多，感激演员们帮手。李尚正笑说不是帮手而是减片酬，再更正，「印象中我系无减过片酬！」另外，主演《夜王》的郑秀文早前表示想同翁子光合作，他形容女方是一位有份量的演员，「我经已睇咗《夜王》，当然要有好剧本先敢邀约合作！」