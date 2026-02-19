金多宝｜Edan信MIRROR兄弟自动波入场 钟雪莹惭愧「二刷」未到数

吕爵安（Edan@MIRROR）、钟雪莹、金燕玲、李尚正，导演兼监制翁子光、执行导演何爵天等，去到马鞍山出席贺岁电影《金多宝》团拜活动，大批影迷围观，台前幕后与影迷玩游戏，监制翁子光在台上表示贺岁档强手林立，「大家都去武侠世界（《镖人：风起大漠》）、去夜总会（《夜王》），《金多宝》排片唔多，但入座率唔低。」Edan就表示若中金多宝会帮翁子光「填氹」。

钟雪莹望票房收4000万

Edan、钟雪莹受访，得知电影截至今天（2月19日下午1时）票房冲破688万，两人感谢观众支持，望尽快破800万。Edan表示已「二刷」。提到望中奖为导演「填氹」一事，Edan直言不知道对方差多少钱才能回本，钟雪莹望《金多宝》像《正义回廊》收4000万。问可有邀MIRROR队友撑场？Edan笑言︰系兄弟就自己识做，靠自律啦！」他续称同爸爸、妹妹陪妈咪睇第二次《金多宝》，见父母眼湿湿，笑言睇第二次时被观众认出是「市民吕先生」。而钟雪莹也「二刷」，笑言要再努力，「有影迷睇咗6、7次！」Edan指其歌迷看了6次。谈到近年都有同罗家英、汪明荃拜年，Edan称忙于谢票未约实。

Edan直播唱《万幸》谷票房

谈到《金多宝》排片少的问题，两人表示不清楚戏院运作。Edan指对于《金多宝》，网上有许多不同意见，观众口味不可能完全一样，故翁导、何爵天在网上特别多谢影迷入场。问可会在网上直播宣传？Edan笑言可唱主题曲《万幸》，叫埋填词的钟雪莹唱，她即笑称可在旁拍手打气。