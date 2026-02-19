金多宝丨被质疑请「水军」宣传兼外貌影响电影质素？ 导演翁子光：总是有点先苦后甜

曾拍摄电影《爸爸》的翁子光在2026年加入贺岁片的战团，找来金燕玲、钟雪莹、MIRROR成员吕爵安（Edan）、李尚正和杨诗敏（虾头）等主演首部贺岁喜电影《金多宝》，电影上映至今作为了网上热话，有网民直言：「睇完《金多宝》，唔系我expect的贺岁片。」还有人说：「翁子光你有无搞错？点解你连《金多宝》as一套贺岁片都唔肯放过我？」原来不少人因故事情节「喺戏院喊到傻咗」。

执行导演何爵天超高EQ回应负评

其实电影《金多宝》上映至今的评批出现两极化，有人大赞「电影是一套呼应香港，温情嘅窝心小品」、「《夜王》 值得一看 ，《金多宝》 不容错过。」但亦有人直斥「浪费140分钟」，执行导演何爵天竟以超高EQ回应：「多谢你俾咗钱入场睇金多宝 ！希望下次可以拍到一套，你会钟意嘅电影啦！祝你新年快乐，生活愉快！」何爵天甚至变成宣传主任，落力为电影宣传。

翁子光称《金多宝》是冷门黑马但不愿陪跑

对于近日网上突然出现两极声音，翁子光昨日（18日）在FB发文坦言《金多宝》是冷门黑马，但是不愿陪跑：「我们有我们的客路，一家大小的，爱看悠悠细腻情感的，内心有文艺情怀的，我看到了今天不少戏院入座近满，我很感恩我得到了一些观众的肯定，口碑是在散播的。有网民在散播我们有大量水军之说，我认为是别有用心，我们没有资源也没有动机去雇用水军，有朋友特别支持是无可厚非的，我拍了这么多年电影有人偏心也不奇怪吧，还有我们的主角也有粉丝的，我更确定的跟我们的宣传团队说：我们绝对不考虑黑水军！这是良知！」对比《夜王》一面倒的好口碑，翁子光说：「我们只算是中等以上的口碑，我们只想做好自己，正如我跟子华兄在年前讯息里说：『我可不想被你抛离啊！』我的电影素来是喜欢就会很入戏很支持，不喜欢也可以踩到一文不值，例如有人说难挨到宁愿看五次《国宝》，我对有失望感觉的观众致歉，我的电影素来都是需要把故事娓娓道来的，可能是我自己看电影都是慢节奏的倾向之故，不入戏的观众自会烦躁难耐。」

翁子光感谢我天上的嫲嫲

翁子光称当日《爸爸》也出现过两极评价：「几乎完全取决于能进入我们的电影世界与否，故特此感激能看入戏也能看到电影用心呼应的观众，你们的真心好评！他们有些甚至不只看一次，看完还带/介绍家人朋去看，也有不少长者口耳相传，说这电影感人，会让人流下感动而不是难过的眼泪。对于您们，合十感谢，感恩，祝您们马年健康愉快！我拍的电影从来的是黑马，从《踏血寻梅》到《正义回廊》到《爸爸》，都是有点逆袭逆转的意味，都经历过艰难，我的命从来都不是顺风顺水的，总是有点先苦后甜的，要命硬才闯得过去的，我不理甚么水军/黑水军，我也不懂公关，我只拍我自己相信和喜欢的电影，今次也是用我的想法去尽力让多些观众容易感受到我们电影的温度及意义，她不是单一和浅薄的，有做得不足的，敬请包容，欣赏到我们心意的，我于此鞠躬致意，感谢你们对生活及人情以至香港电影的感知与情谊。感谢我宣传团队及演员们连日来辛苦跑宣传的努力！感谢我天上的嫲嫲，希望您看到，有人被我们的电影感动著。予愿足矣。」

翁子光外貌被批评气质麻麻

与此同时，有专页批评翁子光外貌：「其实睇导演的外形气质似乎也可以知道他的电影质素如何。翁子光外形气质麻麻。叶念琛也是。」翁子光亦有在发文下留言，「睇到你呢个post，笑咗好耐，真系无计，天生，唯有以后尽量注意下自己仪容，也不好意思连累到叶念琛导演。祝你新年快乐，万事胜意。」其后专页亦再回应：「翁先生，你有大肚腩我觉得唔好，虽然导演不是卖外形，但是请看杜琪峰及王家卫。及王晶。《金多宝》的配乐极差，把整体成绩拉低多2成。」结果翁子光说：「谢谢你，新年我会稍作清减。配乐我觉得很好，我尊重我的作曲人，不过谢谢你的意见。祝你马年身心康泰。」