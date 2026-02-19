杨紫琼留名荷里活星光大道丈夫无影 名导李安1句说话为好友抱不平

奥斯卡金像影后杨紫琼（Michelle Yeoh）今日在荷里活星光大道，留名打星。与她合作《卧虎藏龙》的导演李安、《神奇女侠玩救宇宙》拍档关继威、吴珊卓、Awkwafina等多位好友撑场。Michelle指丈夫Jean Todt得到她的「批准」去印度，而缺席她的重要时刻。

杨紫琼多谢李安

Michelle致词时表示：「谢谢你们在我安静的时刻，不仅仅是在明亮的时刻，出现并站在我身边，你们的出现就是一切。致世界各地的粉丝，致我的家人——我弟弟和他美丽的妻子让我大吃一惊，他们昨日从马来西亚大老远来。」她又向已故父亲杨建德致敬，并感谢97岁母亲谭慧珍，「爸爸，我知道你在上面，还在看着我、指导我。致我妈妈，她仍然每日都在为我祈祷，希望我能成功，这就是我们的明星。」Michelle从影超过40年，曾与多位名导合作，她在致辞时特别感谢《魔法坏女巫》导演朱浩伟与李安。她笑著对李安说：「谢谢你发现我其实会演戏，我好喜欢你以前转过身对别人说『她不只是个武打影星，别再这么叫她了』，谢谢你当初为我说的这些话。」

杨紫琼好友纷纷撑场

2023年，Michelle凭《神奇女侠玩救宇宙》中的精湛演出，荣获奥斯卡最佳女主角奖，她带同拿着自己奥斯卡奖座的Q版公仔到场。此外，与Michelle合作《神》片的金像女配角珍美李寇蒂丝（Jame Lee Curtis）则上载与Michelle于2023年同在奥斯卡获奖的照片祝贺，她自己因为Michelle才接拍那部戏。