夜王丨「ChiLing」谭旻萱黑历史曝光体重曾达170磅 恋情曝光认定导演为结婚对象

谭旻萱（Mandy）在贺岁片《夜王》中饰演夜总会女公关「ChiLing」，在片中不但寸嘴又是猜枚胜手，表现亮眼甚有存在感。25岁的谭旻萱是港俄加混血儿，拥177厘米模特儿身高，加上标致外表，出道初期被指是「港版朴敏英」。

谭旻萱曾被称「坦克」

身材劲弗的谭旻萱，原来中学时期曾是「肥妹仔」，当年体重一度达170磅，而被称为「坦克」。谭旻萱为减肥尝试打篮球、跳舞，因此爱上篮球运动，而有「篮球女神」之称。不过谭旻萱曾透露减肥过程不太顺利，试过两度翻胀。谭旻萱昨日在IG限时动态转发对比图留言：「人哋个下巴系假嘅，我系真嘅」。

谭旻萱早于中五被发掘，直到中学毕业后，2020年成为经理人公司Cool Style Management艺人，2023年与黄淑蔓（Feanna）和连家颖（Vian）组成女团Me&勇闯乐坛。谭旻萱曾演出Dear Jane《哀的美敦书》MV、两度参演MIRROR成员Edan（吕爵安）的个人单曲《E先生连环不幸事件》、《一表人才》MV，打开知名度。亦拍摄ViuTV剧集《季前赛》、电影《阴目侦信》、《不是你不爱你》等。

谭旻萱拍广告导演男友执导

谭旻萱于2023年12月被爆与导演男友Christopher拍拖去《Clockenflap》音乐节，又被揭同年拍摄的快餐店广告由男友操刀，二人更到澳洲旅行。谭旻萱对恋情未有否认，翌年还透露已认定男友为结婚对象。只是近年发展愈见顺利，已减少提及另一半，将感情事低调处理。

