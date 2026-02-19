Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「东张女神」26岁生日大解放暗示恨嫁？ 疑收「封胸令」反手曝光低胸婚纱照超震撼

影视圈
更新时间：14:00 2026-02-19 HKT
发布时间：14:00 2026-02-19 HKT

「东张女神」邓凯文曾参加《2023年度香港小姐竞选》，可惜在十强止步，却因样靓兼好身材，火速获TVB签约，并加入《东张西望》成为主持之一。邓凯文昨日（18日）大年初二度过26岁生日，一如以往在社交平台分享靓相，大派福利。

邓凯文化身优雅公主

邓凯文入行就快3年，已不是首次公开婚纱照，但今年生日却非常性感，分别准备两套靓衫兼戴上王冠，如优雅公主般。浅蓝色的长裙，以及纯白色的婚纱，两款同样以低胸剪裁设计，将邓凯文骄人上围恰到好处展现，加上白晢肌肤，震撼网民眼球。

相关阅读：25岁「东张女神」比坚尼解放S曲线网民惊呼犯规 曾患ADHD无损人气

邓凯文留言：「Happy birthday to myself！#218 好似第一次初二生日，希望今年可以可以有好多机会，而且可以把握到！」不少网民向邓凯文送上生日祝福外，更有人问是否恨嫁，也有人祝邓凯文：「心想事成」。

邓凯文水著相神秘消失

在邓凯文的社交装有不少性感靓相及水著相，不过上月底曾曝光的一辑沙滩照，她穿上蓝色比坚尼，下身系上橙蓝色丝巾，长发披肩半掩酥胸，疑因过份性感，再度收「封胸令」，在IG上载仅两年已悄悄消失。

相关阅读：「东张女神」忘情打气意外春光乍泄？上围疯狂晃动超吸睛 TVB颁奖礼台下更性感

