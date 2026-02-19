Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「曾传患癌视帝」罕跟二婚妻赴欧洲过年  面容惊现诡异僵硬扭曲  独力养家于内地「忍痛」工作

影视圈
更新时间：11:00 2026-02-19 HKT
发布时间：11:00 2026-02-19 HKT

现年63岁、TVB「三届视帝」罗嘉良，近年将事业重心转往内地，主力赚钱养家。趁著马年新春，他罕有地与年轻12岁的二婚妻子苏岩及女儿Sela，一家三口远赴欧洲爱丁堡欢度佳节。然而，妻子苏岩在社交媒体分享的家庭照，却意外引发了网民对罗嘉良健康状况的忧虑。

罗嘉良面容呈诡异扭曲？

从苏岩分享的影片和自拍照中可见，51岁的她状态极佳，身穿黑色高领毛衣和绒面外套，在火车上惬意地享受旅程，养尊处优的她丝毫不显老态。相比之下，她镜头下的罗嘉良虽然戴上帽子和墨镜，遮住了大半张脸，但其面部表情却显得有些僵硬和不自然。在其中几张照片中，他的嘴部似乎有轻微歪斜，呈现出一种诡异的扭曲感，令粉丝相当担心。

相关阅读：罗嘉良12岁女现身老窦演唱会晒歌喉 颜值高撞样张栢芝 视帝台上爆曾为报复狂X影后？

罗嘉良独力承担家庭开支

罗嘉良是家庭的绝对经济支柱，其妻苏岩近年已大幅减少幕前工作，享受悠闲生活，经常在社交媒体分享环游世界的点滴。而他们12岁的女儿Sela则在英国留学，高昂的学费和生活费无疑是一笔不小的开支。为了让妻女过上优渥的生活，罗嘉良丝毫不敢松懈。

罗嘉良颈椎受伤强忍痛楚开唱

早前，有网民在内地偶遇罗嘉良，并透露他因运动不慎伤及颈椎。尽管饱受颈椎痛楚困扰，导致他与粉丝合照时头部转动显得僵硬，表情严肃，但他依然极具专业精神，登台坚持唱了七首歌曲。为了「揾食」养家，视帝也要「顶硬上」的敬业态度令人心痛，也凸显了他肩上沉重的经济负担。

罗嘉良对前家庭有情有义

罗嘉良要照顾现任妻子和女儿，另一方对与前妻方敏仪所生的儿子也尽心尽责，曾一力承担其在加拿大升学的所有费用。如今，在内地工作机会甚多的罗嘉良，为了家庭拼尽全力，相信罗嘉良新一年也要小心身体，要争取机会好好休息。

相关阅读：63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上

