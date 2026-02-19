62岁金像影后光顾纽约最难订枱餐厅 疑免排队抽签轻松成座上客 惹享特权争议？

现年62岁的叶童，曾经凭《表错七日情》和《婚姻勿语》两度摘下金像奖影后殊荣，她与老公陈国熹1988年结婚至今30多年，至今未有儿女，除了享受二人世界，叶童亦一直未言休，参与内地综艺《乘风破浪的姐姐6》，成为节目总冠军，令她人气急升外，其实他早已冲出国际，近日叶童在纽约工作，拍摄春季时装照外，又去了被誉为全纽约最难订位的餐厅食晚饭，却被网民质疑她打尖，用名人身分「走后门」，轻松入席。

叶童轻松光顾最难订位餐厅

近日叶童分享自己在纽约工作的近况，片中一头银发的她，穿上最新款的春季新装，在布鲁克林大桥拍照，时尚感满满，在寒冷天气下于户外工作，叶童笑称一点也不觉冷，显得十分专业，又亲自用电脑拣选靓相。工作过后，叶童跟工作人员去了餐厅食饭，她一脸自豪表示：「The Polo Bar！听说很难很难订位子，甚么两个星期都订不到。」但下一秒，她就兴奋宣布「今天我们就来到了」。

叶童被质疑「走后门」不用排队

叶童吃晚饭的餐厅，是美国服装品牌Ralph Lauren踩过界之作，于2015年特别在纽约Polo Ralph Lauren旗舰店旁，开设tThe Polo Bar，全球只得5间，其余4间分店位于芝加哥、巴黎、米兰及成都。该店被誉为「纽约最难订餐厅」，一般要一个月前预约，并且要排队抽签，受到不少人的追捧，视为身分象征，但叶童轻轻松松已经成为座上客，马上被网民质疑她「走后门」，不用排队已经可以帮衬，纷纷揶揄「明星享有特权」，不过有叶童粉丝力撑偶像，指叶童可能一早订好位，只是片中没有详细说明。

