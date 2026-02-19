Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

62岁金像影后光顾纽约最难订枱餐厅 疑免排队抽签轻松成座上客 惹享特权争议？

影视圈
更新时间：15:00 2026-02-19 HKT
发布时间：15:00 2026-02-19 HKT

现年62岁的叶童，曾经凭《表错七日情》和《婚姻勿语》两度摘下金像奖影后殊荣，她与老公陈国熹1988年结婚至今30多年，至今未有儿女，除了享受二人世界，叶童亦一直未言休，参与内地综艺《乘风破浪的姐姐6》，成为节目总冠军，令她人气急升外，其实他早已冲出国际，近日叶童在纽约工作，拍摄春季时装照外，又去了被誉为全纽约最难订位的餐厅食晚饭，却被网民质疑她打尖，用名人身分「走后门」，轻松入席。

叶童轻松光顾最难订位餐厅

近日叶童分享自己在纽约工作的近况，片中一头银发的她，穿上最新款的春季新装，在布鲁克林大桥拍照，时尚感满满，在寒冷天气下于户外工作，叶童笑称一点也不觉冷，显得十分专业，又亲自用电脑拣选靓相。工作过后，叶童跟工作人员去了餐厅食饭，她一脸自豪表示：「The Polo Bar！听说很难很难订位子，甚么两个星期都订不到。」但下一秒，她就兴奋宣布「今天我们就来到了」。

相关阅读：叶童冷待老公不肯拖手画面流出？表情冷淡似拒绝交流关系惹担忧 陈国熹婚后曾屡传出轨

叶童被质疑「走后门」不用排队

叶童吃晚饭的餐厅，是美国服装品牌Ralph Lauren踩过界之作，于2015年特别在纽约Polo Ralph Lauren旗舰店旁，开设tThe Polo Bar，全球只得5间，其余4间分店位于芝加哥、巴黎、米兰及成都。该店被誉为「纽约最难订餐厅」，一般要一个月前预约，并且要排队抽签，受到不少人的追捧，视为身分象征，但叶童轻轻松松已经成为座上客，马上被网民质疑她「走后门」，不用排队已经可以帮衬，纷纷揶揄「明星享有特权」，不过有叶童粉丝力撑偶像，指叶童可能一早订好位，只是片中没有详细说明。

相关阅读：62岁金像影后内地开工被粉丝强行扯落车  神情尴尬兼狼狈  出动4猛男均无力制止

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
19小时前
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
影视圈
6小时前
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
5小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
2026-02-18 12:50 HKT
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
00:32
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
突发
11小时前
中环天桥封闭！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
中环天桥停用！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
生活百科
19小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
23小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
2026-02-16 20:00 HKT
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
投资理财
9小时前
港漂上水买楼 收楼前发现「缺契」 疑律师行遗失 买家叹「首次香港买房 确实跟内地不一样」
港漂上水买楼 收楼前发现「缺契」 疑律师行遗失 买家叹「首次香港买房 确实跟内地不一样」
楼市动向
9小时前