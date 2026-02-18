宝珮如明年想参加《中年好声音》 将努力操弗兼说服老公

宝珮如和黄韵材等今日（18日）出席一个新春嘉年华活动，宝珮如表示今年留港过年，指老公放假放到初七再开工，故决定留港消费，又说老公本来想陪她开工，她却叫老公留在家打点今晚晚餐，因家人都会来食饭，笑指老公很啰嗦，怕他来到会指指点点，笑谓夫妻互不干涉对方工作最好。

宝珮如怕喊得比叶凯茵更惨

宝珮如表示之后几日的行程都排到满满，除了去亲戚家拜年，一班相熟艺人亦有安排团拜，比返工更忙，她说：「我和老公都很少北上消费，多留在香港支持小店，虽然很多人都说市道不好，但我去行花市时人山人海，不过唱歌的工作的确少了，个个都找《中年好声音》的歌手，我和老公讲出年都要参加。」讲到好友蔡国威在《中声4》出局，宝珮如表示知道，又指契仔妈咪叶凯茵出局时喊到猪头，谈到她参赛就可为友复仇？她却担心自己输了会喊得比叶凯茵更惨，不过会用一年时间操弗兼说服老公，「我觉得这个节目很成功，能训练胆量，大部分参赛者都是素人，要很勇敢，但我比较随缘，又不是很争取的人，老公觉得我未够班，参赛者不是职业歌手都比我犀利，所以我要揾个好的师父学唱歌。」并谓新一年最希望身体健康，会控制饮食和多做运动，增强身体免疫力，有健康的身体做甚么都可以。