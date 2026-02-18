Jace现身红馆拜神 未因门票销情未如理想影响心情 粉丝扮绿色外星人力撑

陈凯咏（Jace）首个个人红馆演唱会《JACE WORLD》今晚（18日）首场演出，下午先进行拜神仪式，祈求演出顺利，数十粉丝到场支持，由于演唱会以绿色为主题，陈凯咏呼吁观众穿绿色服装入场，现场见到有粉丝响应呼吁以绿色打扮到场，更有4位粉丝打扮成外星人，衣服上的英文字母正好组成陈凯咏的英文名，非常有心思。

Jace充当摄影师为dancers拍照

陈凯咏头戴帽子并穿著大会T裇现身，虽然她早前自爆有陈慧琳和林家谦做嘉宾，但门票销情仍未如理想，今晚开骚前网上甚至有人劈价出售门票，但都无影响她的心情，她一现身就满脸笑容与粉丝打招呼，并充当摄影师为粉丝和dancers拍照，完成仪式后与粉丝影大合照之余，又为粉丝签名和自拍，有粉丝带同她的实体专辑让她签名，令她非常感动，频呼新碟很靓，不舍得签名，粉丝们在她离开前不断大叫「good show」和「加油」，为她打气，陈凯咏未有接受访问就回到场内继续为个唱做准备。