盛品儒遗孀蔡一凤守丧不拜年 带子女飞回上海娘家度岁 走出丧夫阴霾：心里常相见

名媛蔡一凤，跟前亚视执行董事盛品儒于2014年结婚，育有一对龙凤胎，可惜盛品儒去年8月因肝癌不幸离世，终年48岁。蔡一凤在丈夫离世后，不时在小红书发文，抒发对亡夫思念之情，奈何天人永隔，而每一个喜庆节日，蔡一凤都要独自面对没有丈夫在身边，而在新春佳节，她按照传统守孝不去拜年，带著小朋友飞返上海的娘家，在父母陪伴下，相信能早日走出丧夫阴霾。

蔡一凤丧夫后首个农历新年

新春佳节人人喜气洋洋，但失去挚爱的蔡一凤，却发文分享现时的心情，首个没有丈夫陪伴度过的农历新年，她在小红书写道：「岁首念暖，心与你们同在。感谢所有亲朋好友的新年祝福，每一条我都收到了，也默记在心里。 今年春节，因先夫去年辞世，闵（阖）家遵循传统守孝（守丧），不便出门贺岁，未能一一登门拜年，深感抱歉。但你们的心意，我都一一心领，温暖在心。」蔡一凤原来已带同子女在农历年期间，飞到上海娘家，跟父母共度春节，可以稍稍舒解丧夫心情。

相关阅读：盛品儒遗孀蔡一凤独庆结婚周年 日本酒店惊见「灵异房号」：真爱不怕阴阳两隔

蔡一凤带小孩飞娘家团圆

蔡一凤在小红书分享了自己近况，她带同小朋友乘坐飞机，在商务舱吃「腊肠鸡煲仔饭」，又分享了到达父母上海的家，一家人团圆，又分享了多张年夜饭的餸菜，画面充满温馨暖意。蔡一凤表示：「年29带著小朋友飞上海，陪公公婆婆吃年夜饭。餐桌上，大家的笑容，就是我的快乐。 年夜饭的热气腾腾里，有家的温度，也有前进的力量。 这一年，我们学著用另一种方​​式团圆。不在热闹里相见，却在心里常相见。 」之后蔡一凤在网上跟各方亲朋好友拜年，「恭祝各位新的一年身体健康，平安顺遂，诸事圆满。愿我们在各自的生活里，都被温柔以待。」

蔡一凤传身家逾20亿

蔡一凤拥有西班牙血统，幼年时随家人到菲律宾生活，之后移居澳门，父母从事金融及房地产生意，还在内地经营酒店，估计身家超过20亿元。蔡一凤家族曾于福建开设银行，家族成员亦不乏政治人物及高官等，但蔡一凤不靠父荫，成功晋升至赌场副总裁之位，并涉足珠宝生意，分别于巴黎及澳门开设高级珠宝店。现时她独自抚养一对子女，母兼父职，殊不容易。

相关阅读：前电视台高层遗孀美国豪宅曝光 为癌逝亡夫过生忌 家族生意逾20亿做赌场副总裁