中年好声音4丨「五灯战队」表现欠佳 周国丰：好水性杨花 「企鹅人」任队长获赞团队唱出超强感染力

影视圈
更新时间：16:45 2026-02-18 HKT
《中年好声音4》第13集首回合团战，将于本周日（22日）晚8点翡翠台播映两小时版本，主持为车婉婉及郑衍峰。评审方面，除继续有肥妈、海儿、周国丰、张佳添及谷娅溦（溦溦），后台还增加了三位歌唱导师（排名不分先后），分别是教唱歌界KOL张嘉铭（Calvin Sir）、布志纶（布Sir）、及高少华（银老师），三人将在团战对决中，以盲选方法各自选出三位心水选手作为自己下回合学员，被选中的9名参赛者在本回合将获得「免死金牌」、意指无论如何都不会被淘汰。

周国丰指「好多男士走嚟走去」 

今次团战共有8首歌曲，40强选手将根据上回合成绩，轮流挑选心水歌曲，挑选同一首歌的五位选手将成为一队。完成比赛后，最低分一组需淘汰两人，第二及第三低分组别则要淘汰一个人 本回合一共淘汰四人，而获得「免死金牌」的选手，将不会被淘汰，而且更可为所属队别额外加多1分总分。今日官方率先发布两组的比赛情况，分别是全队均是五灯选手的「五灯战队」，以及由热门「企鹅人」带领的4男1女组合。「五灯战队」中，成员有队长袁帅、尤淑情、陈旭培、吴亦伟及「白羊君」，献唱《手放开》。正式出赛前，各组员大叹压力很大；「五灯战队」由于只有尤淑情一名女将，5人选择了4位男士轮流与淑情合唱，岂料却因而换来「阉尖王」周国丰「水性杨花」的评语：「好滥情咁，咁多男士走嚟走去」、「你哋五个人本身唱功系各自有一个水准，依家反而令我哋觉得点解一乘五唔系五？」至于欣赏表演时一面陶醉的海儿，则坦言觉得这组某程度存在「太自我」问题。

「企鹅人」任队长获赞

至于由热门之一的「企鹅人」领军的组别，组员有郑家声、蔡宓婕、麦晓东及王卓乐，献唱歌曲是《到此为止》。第一个上场拣歌的「企鹅人」，坦言选《到此为止》原本是想吸引和自己年纪差不多的80后，岂料最后吸引的接近都是90后，笑言大失预算，但言谈间又对意外组成的团队很有信心，企鹅人：「我哋沟通好有效，有一种同声同气感觉。」组员麦晓东则大赞「企鹅人」领导有方：「要夹到时间练啦、要排位啦，好彩有组长，佢畀咗好多idea我哋。」

「企鹅人组」搞喊车婉婉肥妈

彩排时被指有「和音」危机的「企鹅人组」，正式上场时不但克服弱点，而且还唱出了超强感染力，令车婉婉大抛经典金句：「我个水煲爆爆地」。肥妈亦笑言「猛咁饮茶」冷静自己：「因为我已经著著地（想喊），企鹅人好重要，佢嘅声好靓，同埋大家都有投入𠮶个感情。」谷娅溦：「五种唔同声音摆埋一齐，去表达只歌嘅意思做到㖞，呢样嘢我好Respect，五个人和声嘅Harmony好准确。」海儿更大嗌「Really Enjoy it」！

