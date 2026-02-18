李行齐「新春汇演」孖徒弟联手表演高难度魔术 亲自指导两儿子成为小魔术师

著名魔术师李行齐（小齐）受邀为大年初一晚的「国泰新春国际汇演之夜」作魔术表演，在他统筹的团队支援下，与徒弟联手作高难度魔术表演，嬴得不少欢呼声，而小齐的两位仔仔亦有同行，向两旁的游客及市民表演金币魔术，获得热烈支持。

小齐构思足足五个月

小齐表示今次虽然是一项经典的魔术表现，但由于在花车巡游期间演出，需要做到360度全方位都可以欣赏，因此将表演现代化改造，他说：「因为好多魔术表演都在舞台上，会有部署时间令观众感受到变化和惊喜，但今次现场在花车巡游期间演出，需要顾及两旁的观众，加上表演时间只有约分半钟，围绕整个尖沙咀，要在不同位置完成四次，限制非常多，所以都构思了足足五个月。」

小齐两位仔仔表演魔术相当投入

小齐指这次演出令他与徒弟都非常紧张，因团队往常都在舞台上表演，因此花了不少时间统筹，率领团队在互相支援下完成这项盛事，「我自己都非常紧张，要做到完全与道具融合、合作，与团队研究表演方法、效果、音乐及走位等，令演出从无到有，之前都未在香港演出过这个魔术。」反观两位仔仔的表现，小齐指二人相当投入，「初时他们都有点紧张，但当我表演第一次后，他们已经好投入，向游客表演魔术。事后他们都说不会攰，觉得好开心，感受到大家的热情，更说想有下次可以再玩，我想他们也开始习惯表演，这次是非常好的机会。」

小齐与囝囝建立跑步习惯

除了亲自指导儿子成为小魔术师，小齐往常更带同他们一起跑步，「这个习惯都有几年时间，初时都要呃呃氹氹、会呻好辛苦，后来再鼓励下，都建立了跑步习惯，他们都会参与学校的跑步比赛。」小齐将工作及兴趣都与儿子分享，他以「有偈倾」形容父子关系，更有感儿子在近两年长大得非常快，所以抽了不少时间陪伴，而他早前也有参与渣马，期望继续出战半马挑战更好的成绩。