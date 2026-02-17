Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宣萱亲接102岁工人出院过年  「英姐」极精灵叹雪糕好可爱  视后贺年不忘本尽显孝心

影视圈
现年55岁的TVB视后宣萱，近年事业再创高峰，不仅重演经典《寻秦记》的电影版，更凭著精湛演技在新加坡勇夺视后宝座。尽管工作忙碌，吸金力惊人，但她依然不忘本，在农历新年前夕，亲自到老人院接对她有养育之恩、高龄102岁的工人「英姐」出院过节，场面温馨，尽显其善良孝顺的真性情。

宣萱视英姐如亲母

宣萱于年廿九（2月16日）在IG分享了两张与英姐共度佳节的温馨照片。从照片可见，宣萱亲自驾车，接载行动不便的英姐离开老人院。在车厢中，宣萱开心自拍，而坐在后座的英姐虽然已过百岁，但依然十分精灵，更懂得望著镜头举起手指公，精神矍铄。

宣萱带英姐吃雪糕

之后，宣萱还带英姐去吃雪糕，享受新春的欢乐时光。照片中的英姐，在品尝雪糕时流露出如小朋友般的纯真笑容，可爱的模样融化了不少网民的心。宣萱在帖文中写道：「开心年二九！除夕好快乐！102迈向103」，字里行间充满了对英姐的爱锡与祝福。宣萱多年来都视看著她长大的英姐如亲人，即使工作再忙，也坚持抽空陪伴，这份长情与感恩之心，让她备受赞赏。

宣萱爱恶分明

宣萱的真性情不仅体现在她对待亲如家人的英姐上，也贯彻在她的事业态度中。早前，她在接受陈志云的访问时，就坦诚地透露了当年离开TVB的原因，展现出她爱恶分明的个性。

宣萱处事公私分明

宣萱直言，离开是因为觉得整个运作方式让她感到不舒服。她表示自己一向相信实力，认为只要工作表现好，就应该得到机会，并强调自己处事公私分明：「我会撇开你个人嘅性格同我夹唔夹，如果你啱做呢样嘢，我都会拣你去做，我觉得咁样系公平。」然而，当工作环境变得需要刻意讨好某些人时，她便感到难以适从。

宣萱拒绝擦鞋

「原来可能要刷鞋，要please一啲你唔想please嘅人，咁我问自己得唔得？唔得。」宣萱坦言，自己非常重视工作是否开心，当公司内部人事变动，合作起来不再融洽时，她便会选择离开。「我好凭感觉做嘢，我好注重开心，唔开心嘅，走」。

