林子祥叶蒨文机场被野生捕获 行李车上「红白蓝」引起热议 名牌袋被误当10元货色

现年78岁的林子祥与64岁的叶蒨文，近年经常夫妻档开骚吸金，人气高企，又一起上内地综艺节目，二人世界又可以赚钱，一举两得。林子祥和叶蒨文皆是靓声之人，二人合体发挥出一加一大于二的效果，他们举行的《白头到老 WE ARE ONE》世界巡回演唱会，就场场爆满，一票难求。近日二人在机场被野生捕获，二人相当亲民，而行李车上的一个红白蓝袋更引起了网上热话，指二人低调奢华，甚有品味。

林子祥孖太太开巡回演唱会

日前林子祥和叶蒨文夫妻档，完成澳门站的巡回演出，粉丝不止大赞林子祥歌声沉厚，宝刀未老外，叶蒨文更以性感打扮亮相，身材火辣，扭动腰肢，一点也不似已经「登六」，让歌迷兴奋不已。在台上二人拥有巨星风采，但平日却是甚接地气，亲民友善，近日二人在机场被网民集邮，叶蒨文露出笑容给粉丝影相，林子祥则反应有点愕然，其后网民更将遇见明星的经历放上小红书，想不到引起热议。

相关阅读：78岁林子祥颈上现「离奇状况」 进食精神涣散跟唔切老婆 状态直线下滑令人担忧

叶蒨文机场被集邮保持笑容

当天一头银发的叶蒨文，穿上一件简约的白色针织外套，内搭蓝白格仔衬衫，打扮清爽，最特别是她脚下一双厚底松糕鞋，鞋面上点缀著各式可爱的立体装饰，显得她充满活力。她身旁的林子祥则是一贯的低调艺术家风格，身穿深灰色毛衣外套与黑色T恤，舒适而不失风度。二人推著行李车，最引起网民注意是十分显眼的红白蓝尼龙袋，有网民表示想不到二人也爱用平民货色。

叶蒨文红白蓝袋引起热议

林子祥夫妇的「红白蓝」袋引起关注，有网民留言「红白蓝袋好嘢」、「红方格袋令你我更近」、「那个格子被看成了民工袋」，但原来只是美丽的误会，近年有不少国际时尚品牌，也加入了「红白蓝」袋的设计元素，价值不菲，所以很快已有网民指出「他们用的是名牌」、「不是10元一个的胶袋」。林子祥和叶蒨文低调又时尚的风格，令网民纷纷表示佩服。

相关阅读：林子祥叶蒨文结婚29年不生育内幕曝光！Sally公开私下核突习惯 再爆阿Lam「如厕有问题」