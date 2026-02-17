何超仪老公陈子聪大病后首谈辛酸  屎袋尿袋爆裂劲尴尬：去到厕所争啲感动到喊

何超仪丈夫、现年53岁的陈子聪（Conroy）近年健康屡亮红灯，多次徘徊生死边缘。近日他罕有地亮相，与好友「廿四味」一同访问乐坛天后郑秀文（Sammi），并在节目中首度详述病榻中的辛酸，更大爆曾因使用屎袋、尿袋而遇上极度尴尬的景况。

陈子聪「拉链」疤痕见证生死

陈子聪早前嫌曾透露去年再接受了三次大手术，身上更留下一条由锁骨延伸至肚脐、如「拉链」般的长疤痕。他近日在「廿四味」的YouTube频道节目中，精神不俗，面色红润地访问郑秀文，反被对方主动慰问其健康状况，陈子聪轻松表示自去年11月起已能「行行企企」，并透露已完成心脏搭桥手术。

陈子聪饮到水也感恩

经历生死一刻，陈子聪坦言心态转变巨大，学会「活在当下」。他忆述在医院的日子，连喝一口水也觉得是「甘露」，因为当时正吊盐水，根本毋须喝水，但那种渴望的感觉却极为强烈。

陈子聪孭屎袋尿袋爆裂

节目中，陈子聪与一众好友畅所欲言，更大方分享使用「造口袋」（人工肛门袋）的痛苦经历。他坦言，身上挂著屎袋、尿袋极为不便，有时更会发生爆裂，秽物溢出的尴尬情况，虽然他是笑著忆述，但听者心酸，郑秀文亦不禁惊叹「好有画面」 ，「廿四味」成员Phat更爆料，指陈子聪曾因终于能自行上厕所而感动得差点落泪，Phat慨叹：「佢话从来未试过咁感恩，可以自己去到个厕所」 。

陈子聪澳洲遇险险丧命

陈子聪最严重的一次健康危机，是于2022年在澳洲发生的意外。当时他因搬运重物导致大动脉严重撕裂，引发内出血，昏迷长达一个多月，情况一度危殆。 虽然紧急手术成功保住性命，但过程复杂，导致其尿道及多个内脏受损。事实上，他早于2016年已患上肝硬化及直肠炎，可谓五劳七伤。

