狄以达名模旧爱惊爆已为人母两年 曾卷桃色风波淡出多年成「最美CEO」

狄以达旧爱、台湾女星吴亚馨已淡出幕前多年，吴亚馨于2023年曝光与圈外人登记结婚后，连社交平台亦再无更新，生活非常低调，近日因友人在网上分享照片，才揭露吴亚馨已成为人母，儿子已经两岁大。

吴亚馨两度被朋友出卖

据台媒报道，吴亚馨到上海开店期间，遇上在当地工作的老公，拍拖几年便决定在2023年返台湾登记结婚，被朋友分享喜讯，才承认婚讯。吴亚馨早前再因友人出PO，回顾过往的照片，意外曝光吴亚馨于两年前曾为儿子搞满月派对，女艺人倪雅伦也有出席。

有网民发现已有多年没有更新社交网的吴亚馨，曾在三年前在FB藏线索，当时上载一条千手观音乱舞影片，曾留言：「妈妈的新年希望」，被指疑有暗示，惹起不少网民关注。

吴亚馨狄以达谱「姊弟恋」

42岁的吴亚馨以广告模特身份入行，之后演出台剧《海派甜心》、《泡沫之夏》在两岸三地打开知名度，却在2012年卷入桃色风波，令演艺事业大受影响。吴亚馨于2015年淡出幕前，转向商界发展，到上海开设美容中心，成为「最美CEO」。吴亚馨于2015年经朋友介绍认识细5年的狄以达，可惜「姊弟恋」仅一年便结束。