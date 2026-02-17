20组星二代贺马年斗可爱！「脚趾女神」偏方吸财 视后挨得做苦力 朱慧敏凑女拍片哭笑不得

今日（17日）是农历大年初一，一众已婚艺人在社交网大晒温韾家庭照贺新春。除古巨基首次曝光细仔Kuderson正面照，今年胡杏儿一家继续返沙头角围村祭祖，朱慧敏自细仔出世后，首次一家四口行年宵，兼过第一个农历新年。曹敏莉、姚乐怡、 应采儿、杨卓娜、李美慧等，也有出PO贺新禧。

沈卓盈全家「红当当」

曾被网民封「脚趾女神」的沈卓盈，每逢佳节都会花心思为囝囝装扮，今次一家人再次在家中影靓相打卡。见到沈卓盈一家三口穿上「红当当」打扮，在厅中摆银柳装饰，又有多只马公仔、元宝做道具，够晒应节。最特别的是一家人穿上红袜，分别为「发」、「财」，似乎想过个丰盛的一年。

艺人贺年图辑大晒冷：

胡杏儿婚后每一年都跟老公李乘德（Philip）返围村祭祖，今年亦不例外，三个儿子也有同行。胡杏儿与囝囝同样穿上红色装束，打扮喜庆取好意头。而其家中亦摆大桃花，贴上多对对联、挥春，增添节目气氛。

胡杏儿轻松担担挑

过往由老公或儿子出力搬祭品，今次却落在胡杏儿身上，见到她将担挑担上膊，上方放有香烛、水果，胡杏儿神情轻松，相信是凑仔的成果。胡杏儿留言：「马年啦，我们准备好了，放马过来吧！」

至于朱慧敏带细仔去年宵时，全程交由老公照顾，朱慧敏一家人穿上中式服饰，第一次一家四口拍贺年片，但大女不合作，一时遮住妈妈个样，一时又拖住弟弟手揈揈，异常忙碌。

朱慧敏逐句教女拜年

朱慧敏逐句教囡囡拜年时，忍不住爆笑，又留言：「弟弟刚满一岁，今年是他人生第一次逛年宵花市。回想去年这个时候，我肚子还大大的，怀里抱着小小的娃娃，而当时她才刚刚学会走路呢。」

