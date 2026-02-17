一马当先行大运｜洪天明爆洪金宝恨抱孙女 被麦玲玲批追女要生到第五个

为迎接农历新年，无线推出一共14集的新春贺年节目《一马当先行大运》，由林智乐、潘静文及胡敏芝担任主持，并邀得香港多位著名堪舆学家：李丞责、麦玲玲、唐碧霞、云文子、元海&海嫂、周璞初、郑勤龙、枫燧及法铭，以玄学、风水、相学等理论及角度，透过不同环节传授马年开运攻略。

周家蔚为洪天明贤内助

在明晚（18日）播出的一集，请来「游戏大王」洪天明及其太太周家蔚担任嘉宾。麦玲玲师傅即场为天明批算运程，指肖虎的天明属水，命格带有名气运，适宜居住在寒冷地方，若移居内地发展相对较有利。玲玲师傅更一针见血指出天明性格：「洪天明条命有少少『鳄鱼头老衬底』。」建议他适合从事属水行业，如演艺界或饮品业。至于太太周家蔚，师傅指她肖猪、属木，命带官星，天生擅长管理，是天明的贤内助。天明提到老爷洪金宝恨抱孙女，两公婆乘机问师傅有无机会再生女？玲玲师傅语出惊人，指天明命中儿子缘旺，如果要追女，可能要生到第4、5个先会系女。

云文子师傅传授狗狗催运秘诀

云文子师傅将独家传授狗狗的催运秘诀！师傅指出，2026年「天任星」特别眷顾狗狗，与波点图案有深厚连结。各位狗主不妨让爱犬穿上波点服饰，并在家中正东方摆放黄色床位，闲时多带狗狗往东方散步及让牠们享受大口吃肉，有助提升运势。至于猫奴们留意，2026年「太阴星」将为猫咪带来好运，建议在家中东南方摆放绿色床位，并让爱猫佩戴蘑菇图案饰品，自然能让主子精灵活泼。

麦玲玲教摆放鲜花增添财运

至于本周四（19日）晚播出的一集，麦玲玲师傅将与潘静文、林智乐、胡敏芝，教大家透过摆放鲜花增添财运及事业运。想催旺正财，可于正东方摆放兰花；想提升事业及文昌运，则可在东北方摆放四枝水养富贵竹；若想添丁或增添喜庆气氛，五代同堂、柑桔类或多肉植物是不二之选。师傅最后温馨提示，办公室内应避免摆放带刺植物正对自己，以免招惹是非；但若家宅窗户面向天桥或马路等煞气较重的地方，则可考虑摆放仙人掌、龙骨等带刺植物以作化解。