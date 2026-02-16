Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冼靖峰计划在港开骚 盼邀儿时偶像做嘉宾 想减20磅：除衫有肌肉

影视圈
更新时间：21:15 2026-02-16 HKT
发布时间：21:15 2026-02-16 HKT

冼靖峰今日（16日）到尖沙咀为明日举行的花车巡游彩排，刚在广州开完首个个人演唱会的冼靖峰表示今次很开心，因为演唱会从概念、歌单等也是自己精心设计，就连乐队也是自己大学的Band友，问到何时在香港开骚？他坦言计划中，但因为选场地问题，所以仍在研究中，又透露想邀请小时候的偶像做嘉宾，自己也有联络过，不过现在先要看档期和场地，才知道是否成事。冼靖峰在过去一年没有推出派台歌，希望今年能够推出，而自己也准备了很多歌，当中有自己写的歌和词。

冼靖峰减20磅为上镜靓仔

冼靖峰又表示开骚前一、两个月瘦了，不过完成演唱会后就肥返，再加上新年会乱食年糕萝卜糕等食物，所以之后又要开始减肥，自己心目中想减20磅，因为想上镜靓仔点：「我减完之后系想除衫有肌肉，但好难减，因为大部份都系脂肪，又唔可以减走肌肉。（减完之后俾大家睇？）系一个好嘅时间，可能系MV又或者系演唱会，睇吓有冇机会，都要睇好唔好睇，唔好睇就不如唔好骚，跳舞濑过嘢，唔好睇攞出嚟俾人睇，我觉得有啲嘢做得好先攞出嚟俾人睇，自己知自己事！」

