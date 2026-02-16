Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dee被赞鼻哥窿有戏：练足30几年 林熙彤提议卢镇业着女装谢票

影视圈
更新时间：20:15 2026-02-16 HKT
发布时间：20:15 2026-02-16 HKT

卢镇业、何启华（Dee）、谭旻萱(Mandy)、林熙彤及丽英等今日（16日）到旺角出席电影《夜王》宣传活动，对于电影优先场票房近200万，打破了导演上出电影《毒舌大状》优先场纪录，他们均大叫：「恭喜！」林熙彤提议Dee跟卢镇业着女装谢票，卢镇业笑指觉得可着黑丝。

丽英「下海」终可圆梦

对于该戏宣传短片「霸道的爱小剧场」中，丽英在片中终「下海」，她笑指终可圆梦：「结衣（丽英饰）冇下过海，𠮶条短剧就半下海，同埋觉得互掴好刺激，睇到啲留言，大家都睇得好开心，觉得新年最紧要happy。」有份演出的Dee就温馨提示短剧跟电影无关，是另外创作的短片，提到Dee连鼻哥窿都有戏，他笑指鼻窿的演技已练了30多年。Dee又透露完成今日谢票后，会有几天时间休息，但好快又会见面，问到可会开赌局，Dee笑指现在经济不好，所以不要赌：「一赌就好多偷呃骗拐骗，我哋呢啲留番啲财。」至于是否会跟黄子华和郑秀文拜年，他表示会，更指待会就会跟子华拜年。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
影视圈
13小时前
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
TVB「男飞跃」得主惊爆入院做手术 重病卧床画面曝光 痛到面容扭曲「视帝」管接管送
TVB「男飞跃」得主惊爆入院做手术 重病卧床画面曝光 痛到面容扭曲「视帝」管接管送
影视圈
6小时前
小西湾夫妇财困 年廿九车内烧炭 送院双双不治
小西湾夫妇财困 年廿九车内烧炭 送院双双不治
突发
1小时前
连锁肉菜店奇招散货 蔬菜「福袋」定价惹关注 网民赞：过年咁大袋算系咁｜Juicy叮
连锁肉菜店奇招散货 蔬菜「福袋」定价惹关注 网民赞：过年咁大袋算系咁｜Juicy叮
时事热话
6小时前
霸ATM狂揿$100 疑临急抱佛脚唱钱封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龙鼓噪｜Juicy叮
霸ATM狂揿$100 疑临急抱佛脚唱钱封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龙鼓噪｜Juicy叮
时事热话
8小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
10小时前
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
社会
2026-02-15 21:34 HKT
郭羡妮遭指控「片场随处大便」 首爆20年郁结曾患严重抑郁症 老公朱少杰竟演过《寻秦记》
郭羡妮遭指控「片场随处大便」 首爆20年郁结曾患严重抑郁症 老公朱少杰竟演过《寻秦记》
影视圈
5小时前