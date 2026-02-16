Dee新年向黄子华郑秀文拜年 寄语经济唔好不要赌 林熙彤提议卢镇业着女装谢票

卢镇业、何启华（Dee）、谭旻萱(Mandy)、林熙彤及丽英等今日（16日）到旺角出席电影《夜王》宣传活动，对于电影优先场票房近200万，打破了导演上出电影《毒舌大状》优先场纪录，他们均大叫：「恭喜！」林熙彤提议Dee跟卢镇业着女装谢票，卢镇业笑指觉得可着黑丝。

丽英「下海」终可圆梦

对于该戏宣传短片「霸道的爱小剧场」中，丽英在片中终「下海」，她笑指终可圆梦：「结衣（丽英饰）冇下过海，𠮶条短剧就半下海，同埋觉得互掴好刺激，睇到啲留言，大家都睇得好开心，觉得新年最紧要happy。」有份演出的Dee就温馨提示短剧跟电影无关，是另外创作的短片，提到Dee连鼻哥窿都有戏，他笑指鼻窿的演技已练了30多年。Dee又透露完成今日谢票后，会有几天时间休息，但好快又会见面，问到可会开赌局，Dee笑指现在经济不好，所以不要赌：「一赌就好多偷呃骗拐骗，我哋呢啲留番啲财。」至于是否会跟黄子华和郑秀文拜年，他表示会，更指待会就会跟子华拜年。