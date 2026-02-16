Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《夜王》优先场票房累积近200万 黄子华装扮成「欢哥」派利是 廖子妤入围金像奖「最佳女主角」已心满意足

更新时间：19:45 2026-02-16 HKT
发布时间：19:45 2026-02-16 HKT

黄子华、廖子妤、何启华及卢镇业等今日（16日）到旺角为贺岁片《夜王》宣传，吸引过百名途人围观，他们向观众派笑口枣和利是。子华以戏中的「欢哥」造型现身，又大爆金句「日忙夜忙，不如睇多次《夜王》」。

杨伟伦称许志安太有型扮唔到

对于《夜王》优先场票房接近200万，破了导演吴炜伦上次《毒舌大状》优先场票房纪录，子华指不枉他们夜夜笙歌，又笑言看到昨日的谢票中，有几个女仔扮他的造型，见她们那么认真，故今日打扮成「正宗地道旺角欢哥」，又指自己有很多这类型的衣服，可以着匀十八区，又提议春茗时可扮「欢哥」和「V姐」（郑秀文），提到杨伟伦也可扮许志安，他指自己没特意扮，他又赞许志安很有型扮不到，再扮也怕得罪人。子华指本来今日也约了郑秀文，但因为对方最近很频扑为电影宣传，故先叫她留在家中食越南粉补充精力，过几日再出来：「佢真系好吃力，周围走，好辛苦！」子华又指正在想约票房好可以派什么福利？提议他可露膊，他笑指露膊是惩罚。

廖子妤不寄望得奖

廖子妤凭电影《像我这样的爱情》首次入围金像奖「最佳女主角」，她坦言很开心，而子华亦起哄跟其他演员一起大叫「阿Fish！金像奖！」，廖子妤表示自己很少做女主角，有提名已经好开心，亦不寄望得奖：「希望可以做更加多女主角再提名更加多女主角！」至于男友卢镇业是否有跟她庆祝？她指当日吃了米线，而因获提名，所以特别加了鸭血：「好丰富㗎喇，我平时净系加金菇，而家加咗鸭血，对于我嚟讲好奢侈。」而刚从马来西亚返港的她表示有跟家人一起食「捞起」，亦有许愿《夜王》票房大卖，自己在马来西亚也有包场让亲戚去观看，看完后大家也很喜欢很开心。

