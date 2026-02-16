Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖碧儿部署3年印尼种咖啡树 苦学拣豆烘焙原因曝光 曾否认狙击旧爱陈豪

影视圈
更新时间：23:00 2026-02-16 HKT
发布时间：23:00 2026-02-16 HKT

现年47岁的廖碧儿，曾跟陈豪有过一段情，二人分手后，她先后跟富豪林忠豪及卢启贤传出绯闻，可惜豪门梦碎后，被全城指她是拜金女星。近年淡出幕前的她，除了重返校园读书，又先后买酒庄及开酒吧，转型从商的她，特意拣选了做咖啡生意，虽然她声称只是推出罐装咖啡，但近日她特意飞到印尼种咖啡树，又学习拣选靓咖啡豆，看来背后大有文章，旧爱陈豪即将面对强劲对手。

廖碧儿推罐装咖啡挑机旧爱

自从廖碧儿宣布推出自家罐装咖啡后，马上惹来狙击旧爱陈豪疑云，但廖碧儿否认争生意，她接受访问时直指「我呢个唔系普通咖啡」：「冇！完全唔关事，我唔系卖（咖啡）豆。」不过很快廖碧儿已经有下一步行动，亲身飞到印度拣选靓咖啡豆，曾表示不爱热咖啡的她，在当地更试饮不同味道的咖啡，明显仍有后著。

廖碧儿印尼种树拣咖啡豆

片中廖碧山去了印尼一个咖啡头种植场，由老板带她到一片田野，并开始教她种植咖啡树，要成功采摘到咖啡豆一般需时3年，之后廖碧儿跟随当地人开始学习拣选优质咖啡豆，又亲手将咖啡豆炒香，经磨成咖啡粉后，再学习烘焙冲制咖啡，又试饮不同味道的咖啡，相当勤力。廖碧儿将整个种植咖啡豆过程，学到十足，跟她之前说不是卖咖啡豆之说，似乎自相矛盾。

廖碧儿被封拜金女星

廖碧儿是2001年国际华裔小姐冠军，加入TVB后，先后拍过《皆大欢喜》、《舞动全城》、《谈情说案》等剧集，近年因为豪门梦碎，被揶揄是拜金女星，但她从商后拼劲十足，除了罐装咖啡，似乎有意染指精品咖啡市场，誓要成为「咖啡女王」，跟旧爱陈豪一分高下。

